رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 بالجزائر tharwa.education.gov.dz

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الجزائر عن رابط موقع كشف نقاط الفصل الثاني 2021، حيث يمكن للتلاميذ وأولياء الأمور الاستعلام عن كشف النقاط الفصل الثاني وهذا في حالة ظهورها في الجزائر، وهذا من خلال بوابة وزارة التربية الوطنية tharwa.education.gov.dz لمختلف المراحل الدراسية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

ازدادات في الساعات الأخيرة في جميع محركات البحث في الجزائر عمليات البحث عن نتائج الفصل الثاني 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والوطنية عن بدء رصد درجات كشف النقاط الخاص لكل طالب في موقع فضاء أولياء الأمور ثروة، وهذا لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة، والتي يمكن الاستعلام عنها بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

موقع كشف نقاط الفصل الثاني 2021

ويمكن للتلاميذ سواء للمرحلة الابتدائية “نتائج السانكايم”، أو المرحلة المتوسطة “نتائج البيام” من خلال موقع فضاء أولياء الأمور، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ من الرابط tharwa.education.gov.dz.

اضغط على زر تسجيل جديد ذو اللون الأحمر.

ادخل البريد الالكتروني الصحيح الخاص بك في الخانة المخصصة.

اكتب كلمة السر الخاصة بالحساب الجديد في خانة كلمة المرور.

ادخل كلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور.

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك في الخانة المخصصة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على التالي، ثم قم بملئ البيانات المطلوبة منك.

بعدها اضغط على تسجيل ليتم عمل حساب جديد لك.

طريقة استخراج كشف النقاط 2021

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول في موقع tharwa education أو عمل حساب جديد كما شرحنا لك في الخطوات الماضية، وسنقوم بشرح خطوات استخراج كشف النقاط بكل سهولة، ولكن يجب عليك في حالة إذا كنت مسجل جديد تسجيل أبنائك، وهذا عن طريق الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول في موقع tharwa eduction gov dz.

في الصفحة الرئيسية الخاصة بك ستجد العديد من الخيارات، اضغط على “أبنائي المتمدرسين”.

اضغط على تسجيل جديد.

املئ البيانات الخاصة بالطالب، واكتب رقم التعريف الخاص بالتلميذ بشكل صحيح.

اضغط على تأكيد التسجيل.

وهكذا تكون قد تعرفت على طريقة تسجيل أبنائك، وللتعرف على نتائجهم، قم بعمل الخطوات التالية: