رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة تحت المراجعة وشروط المقطوعة 1442

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة تحت المراجعة يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المتقدمين للحصول علي مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك لأن يعرفون نتيجة القبول وأيضاً مواعيد صرف المقطوعة حيث يختلف موعد الصرف من شخص إلي أخر.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442

برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية الشهرية التي تمنحها الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي عدد من الفئات في المملكة وذلك لأن تساعدهم في الحصول علي مبلغ مالي في كل فترة يزيد من الحياة المعيشة وتقدم المقطوعة إلي عدد محدد من فئات المجتمع السعودي وهم المطلقات والأرامل والغير قادرين عن العمل.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم الحصول علي المقطوعة وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون من ضمن المسجلين في وزارة الموارد البشرية.

إن لا يكون حاصل علي مساعدة مالية من الحكومة السعودية.

يشترط إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 35 سنة.

إن يكون مستوي الدخل الشهري لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

عدم وجود سجل تجاري بأسم المستفيد من المقطوعة.

يجب إن لا يكون لة ممتلكات عقارية تساعد في الدخل.

إن يكون من ضمن الفئات المسموح لهم بالحصول علي المقطوعة.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة تحت المراجعة

هناك خدمة قامت وزارة الموارد البشرية بتقديمها للمستفيدين من أجل الاستعلام عن المقطوعة بشكل مباشر عبر موقعها علي شبكة الأنترنت ويكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية: