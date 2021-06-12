الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة وآلية التسقيط 1442

الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة واحدة من أهم الخدمات التي أتيحت للمواطن والوافد في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية، وهي المنصة التي تربط المواطن بالعديد من المؤسسات الحكومية من بينها إدارة المرور السعودي الجهة التي قامت بطرح خدمة استعلام عن سيارة برقم اللوحة وأشارت أيضًا إلى طريقة استعلام عن تعميم السيارة برقم اللوحة كما قامت بتحديد مدة التعميم، وأجابت على متى يتم التعميم على السيارة ويمكن الاستعلام عن لوحات السيارات بشكل سريع عن طريق حساب أبشر.

الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة

عن طريق إدخال رقم لوحة السيارة يمكن الاستعلام عن تسقيط لوحات السيارة تصدير أو غيرها من الأنواع، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتعين عليك الولوج إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

النقر على تسجيل دخول بوابة أبشر أفراد.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعدها يتم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم نقوم باختيار الاستعلام عن استمارة السيارة، ونقوم بإدخال البيانات المطلوبة، من بينها رقم الهوية الوطنية لصاحب السيارة.

آلية تسقيط لوحات السيارة 1442

وعلى الراغبين في تسقيط لوحات السيارات في المملكة العربية السعودية ضرورة اتباع كافة التعليمات التي أتاحها المرور السعودي، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

اختيار أحد المتاجر المعنية بإسقاط اللوحات، حتى تتم إجراءات البيع، ثم الحصول على الأوراق الرسمية التي تؤكد إتمام مراحل البيع.

سيحصل صاحب السيارة على ورقة المبايعة، والتي تتضمن على أهم البيانات المتعلقة بالسيارات، وعليه أن يقوم بتقديمها إلى صاحب المتجر.

يتعين سداد المبالغ المُقدرة من خلال المرور السعودي لإتمام الإسقاط.

عقب الانتهاء يتم تسليم الأوراق الثبوتية إلى هيئة المرور.

شروط تسقيط لوحات السيارة

وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل قبول طلب إسقاط السيارة من بينها ضرورة سداد قيمة المخالفات المرورية التي تم توقيعها على السيارة من قبل، بالإضافة على تجهيز الأوراق الثبوتية لصاحب السيارة، من بينها صورة الهوية الوطنية إن كان المواطن سعودي، وفي حال كان مقيم، ينبغي تقديم صورة من الإقامة وأن تكون سارية المدة، وأخيرًا يتم تقديم استمارة السيارة.