عروض التليفزيونات من اكسترا في يونيو وخصومات تصل إلي 65%

عروض التليفزيونات من اكسترا من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة والتي أعلنت عنها اكسترا علي مواقع التواصل الاجتماعي كما شملت العروض خصومات تصل إلي 65% وهدايا مجانيه مختاره علي العروض. كما تم الإعلان أيضا حديثا بالمملكة السعودية عن عده عروض تم إطلاقها حديثا في يونيو مثل احدث عروض الهواتف من جرير وهدايا مجانيه وخصومات مثيره وتم الإعلان أيضا عن هاتف فيفو اكس 60 vivo x الجديد بمفهوم جديد للتصوير الجغرافي من جرير. والآن سوف نقوم بشرح جميع العروض بالتفصيل وتوضيح الهدايا من خلال المقالة الأتية. عروض اكسترا علي تليفزيونات أل جي عروض اكسترا علي تليفزيونات أل جي شملت العروض ماركة أل جي والتي سوف نوضحها من خلال النقاط الأتية: أل جي 55 بوصه بسعر 5499 ريال بدلا من 11999 ريال وهديه بقيمه 299 ريال.

أل جي 55 بوصه ألترا بسعر 6199 ريال بدلا من 13999 ريال وهديه بقيمه 299 ريال.

أل جي 65 بوصه بسعر 8999 ريال بدلا 25999 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

أل جي 65 بوصه ألترا بسعر 9599 ريال بدلا من 20999 ريال وهديه بقيمه 399 ريال. عروض تليفزيونات سامسونج من اكسترا عروض تليفزيونات سامسونج من اكسترا كما شملت العروض باقة من تليفزيونات سامسونج الحديثة وهي كالاتي: سامسونج 65 بوصه منحني بسعر 6499 ريال بدلا من 9999 ريال.

سامسونج 65 بوصه بسعر 21999 ريال بدلا من 27999 ريال.

سامسونج 75 بوصه بسعر 14999 ريال بدلا من 29999 ريال.

سامسونج 65 بوصه بسعر 3699 ريال بدلا من 6599 ريال. عروض تليفزيونات سوني من اكسترا عروض تليفزيونات سوني من اكسترا كما تم الإعلان عن مجموعه من تليفزيونات سوني الرائعة وهي كالاتي: سوني 55 بوصه بسعر 2999 ريال بدلا من 3999 ريال.

سوني 65 بوصه بسعر 4399 ريال بدلا من 6999 ريال.

سوني 65 بوصه بسعر 3699 ريال بدلا من 4999 ريال.

سوني 75 بوصه بسعر 7299 ريال بدلا من 11999 ريال. عروض تليفزيون كلاس برو عروض تليفزيون كلاس برو كما تم الإعلان أيضا عن تليفزيونات كلاس برو والتي تم إطلاقها حديثا بالمملكة وهي كالاتي: كلاس برو 70 بوصه بسعر 4999 ريال بدلا من 2899 ريال.

كلاس برو 65 بوصه بسعر 2449 ريال بدلا من 3599 ريال.

كلاس برو 75 بوصه اند رويد بسعر 3899 ريال بدلا من 6599 ريال.

كلاس برو 86 بوصه بسعر 6499 ريال بدلا من 1099 ريال. عروض تليفزيونات تي سي أل تم الإعلان عن مجموعه من تليفزيونات تي سي أل الجديدة وهي كالاتي: تس سي أل 75 بوصه بسعر 4799 ريال بدلا من 5749 ريال.

تس يس أل 85 بوصه بسعر 6899 ريال بدلا من 9799 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

تي سي أل 65 بوصه بسعر 3749 ريال بدلا من 3749 ريال وهديه بقيمه 399 ريال. الوسوم

عروض التليفزيونات من اكسترا من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة والتي أعلنت عنها اكسترا علي مواقع التواصل الاجتماعي كما شملت العروض خصومات تصل إلي 65% وهدايا مجانيه مختاره علي العروض. كما تم الإعلان أيضا حديثا بالمملكة السعودية عن عده عروض تم إطلاقها حديثا في يونيو مثل احدث عروض الهواتف من جرير وهدايا مجانيه وخصومات مثيره وتم الإعلان أيضا عن هاتف فيفو اكس 60 vivo x الجديد بمفهوم جديد للتصوير الجغرافي من جرير. والآن سوف نقوم بشرح جميع العروض بالتفصيل وتوضيح الهدايا من خلال المقالة الأتية. عروض اكسترا علي تليفزيونات أل جي عروض اكسترا علي تليفزيونات أل جي شملت العروض ماركة أل جي والتي سوف نوضحها من خلال النقاط الأتية: أل جي 55 بوصه بسعر 5499 ريال بدلا من 11999 ريال وهديه بقيمه 299 ريال.

أل جي 55 بوصه ألترا بسعر 6199 ريال بدلا من 13999 ريال وهديه بقيمه 299 ريال.

أل جي 65 بوصه بسعر 8999 ريال بدلا 25999 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

أل جي 65 بوصه ألترا بسعر 9599 ريال بدلا من 20999 ريال وهديه بقيمه 399 ريال. عروض تليفزيونات سامسونج من اكسترا عروض تليفزيونات سامسونج من اكسترا كما شملت العروض باقة من تليفزيونات سامسونج الحديثة وهي كالاتي: سامسونج 65 بوصه منحني بسعر 6499 ريال بدلا من 9999 ريال.

سامسونج 65 بوصه بسعر 21999 ريال بدلا من 27999 ريال.

سامسونج 75 بوصه بسعر 14999 ريال بدلا من 29999 ريال.

سامسونج 65 بوصه بسعر 3699 ريال بدلا من 6599 ريال. عروض تليفزيونات سوني من اكسترا عروض تليفزيونات سوني من اكسترا كما تم الإعلان عن مجموعه من تليفزيونات سوني الرائعة وهي كالاتي: سوني 55 بوصه بسعر 2999 ريال بدلا من 3999 ريال.

سوني 65 بوصه بسعر 4399 ريال بدلا من 6999 ريال.

سوني 65 بوصه بسعر 3699 ريال بدلا من 4999 ريال.

سوني 75 بوصه بسعر 7299 ريال بدلا من 11999 ريال. عروض تليفزيون كلاس برو عروض تليفزيون كلاس برو كما تم الإعلان أيضا عن تليفزيونات كلاس برو والتي تم إطلاقها حديثا بالمملكة وهي كالاتي: كلاس برو 70 بوصه بسعر 4999 ريال بدلا من 2899 ريال.

كلاس برو 65 بوصه بسعر 2449 ريال بدلا من 3599 ريال.

كلاس برو 75 بوصه اند رويد بسعر 3899 ريال بدلا من 6599 ريال.

كلاس برو 86 بوصه بسعر 6499 ريال بدلا من 1099 ريال. عروض تليفزيونات تي سي أل تم الإعلان عن مجموعه من تليفزيونات تي سي أل الجديدة وهي كالاتي: تس سي أل 75 بوصه بسعر 4799 ريال بدلا من 5749 ريال.

تس يس أل 85 بوصه بسعر 6899 ريال بدلا من 9799 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

تي سي أل 65 بوصه بسعر 3749 ريال بدلا من 3749 ريال وهديه بقيمه 399 ريال.

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