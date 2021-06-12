الخارجية السعودية تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من الدول التي تم تعليق القدوم منها آليًا ومجاناً 1442ه‍ 

الخارجية السعودية تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من الدول التي تم تعليق القدوم منها آليًا ومجانًا 1442ه‍ ، قامت المملكة العربية السعودية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد ( كوفيد19 ) بإصدار العديد من القرارات وبذل قصارى جهدها للتصدي لانتشار الفيروس، وكان من أهم هذه القرارات تعليق القدوم من الدول التي يتفشي فيها الفيروس وعددهم عشرين دولة، هذا وقد تم تعليق القدوم من هذه الدول بتاريخ 20 / 6 / 1442، وبعد أن بدأت المملكة برفع قيود سفر المواطنين وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية بالتنسيق مع وزارة المالية والداخلية عن تمديد صلاحية تأشيرة الزوار من خارج المملكة آليًا ومجاناً دون أي رسوم، كما أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية مجانية يمكن من خلالها إجراء عملية التمديد، وكان الهدف من هذا التمديد هو استفادة الزوار من خارج المملكة من التأشيرات التي تم وقفها خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين.

كيفية إجراء خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من الدول التي تم تعليق القدوم منها آليًا ومجاناً 1442ه‍ماهي المدة المحددة و المتاحة لإجراء عملية التمديد

وفقًا لما ورد بوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت 2/11/1442 الموافق 12/6/2021 بشأن قرار تمديد التأشيرات للزوار من خارج المملكة، سوف تستمر عملية تمديد التأشيرات للدول التي تم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 21/12/1442 الموافق 31/7/2021، دون اي رسوم أو مقابل مادي.

قائمة الدول العشرين التي تم تعليق القدوم منها

في سياق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، أعلنت المملكة تعليق القدوم من بعض الدول لتفشى الفيروس بها ومنها الآتي ذكره:

الإمارات، وألمانيا، الأرجنتين، ايرلندا، إندونيسيا، إيطاليا، فرنسا، الهند، مصر، لبنان، اليابان، الاتحاد السويسري، جمهورية جنوب افريقيا، السويد، البرازيل، باكستان، البرتغال، تركيا، المملكة المتحدة، امريكا ).