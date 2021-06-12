ليفربول يغري صلاح بـ"المكافأة المنتظرة" لإبقائه

في الوقت الذي لا يزال الغموض يحيط بمصير نجم الكرة المصري محمد صلاح مع ناديه "ليفربول"، كشفت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي يدرس تقديم "مكافأة" لطالما رغب بها الفرعون، ضمن صفقة جديدة لتشجعيه على البقاء وتجديد عقده.

وسبق لمحمد صلاح أن ذكر في لقاءات صحفية، انفتاحه على اللعب في أندية أخرى غير ليفربول، وتحديدا المشاركة في الدوري الإسباني. وربطته تقارير بنادي "ريال مدرد" الإسباني، و"باريس سان جرمان" الفرنسي.

والسبت، كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن المدير الفني للنادي، الألماني يورغن كلوب، ينوي جعل صلاح "القائد الرابع" للفريق، بعد رحيل الهولندي جيني فينالدوم، الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان.

وبهذا، سيكون اللاعب المصري القائد الرابع لليفربول الموسم المقبل، بعد جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجيل فان دايك، في ظل منافسة مع أرنولد، المرشح أيضا ليكون أحد قادة الفريق.

وكان صلاح قد أعرب في لقاء سابق عن "خيبة أمله" بعد أن اختار كلوب منح القيادة لأرنولد لقيادة الفريق أمام ميتلاند بدوري الأبطال، وهو الأمر الذي علق عليه المدرب، بالتأكيد على أنه تحدث مع صلاح وأوضح له أنه لم يتعمد أذيته.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، إنه أخطأ عندما منح أرنولد القيادة، وأن ديفوك أوريجي كان الأحق بها.

وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن النادي الإنجليزي لديه الرغبة في تجديد عقد صلاح، الذي ينتهي في صيف 2023، خاصة بعد الأداء الذي قدمه الموسم الماضي، ومساعدته في وصول فريقه للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، رغم سلسلة النتائج السلبية التي مني بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول ستفتح المفاوضات مع صلاح خلال العام الجاري بشكل رسمي، وأن اللاعب نفسه لا يرغب بالرحيل.