- 1/2
- 2/2
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنفوجراف حول الضوابط التى أعلنتها الوزارة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث أكدت أن التسجيل لأداء الحج سيكون من خلال المسار الإلكترونى للحجاج الذى ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر فى صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية فى جميع مراحل اداء الفريضة.
وقالت الوزارة إن ضوابط أداء الحج لهذا العام ستكون على النحو الآتى:
- إجمالى أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين فى المملكة العربية السعودية.
- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين فى أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.
- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة فى المملكة لفئات التحصين "محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الحج السعودية توضح ضوابط أداء الحج للمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.