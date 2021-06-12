إنفوجراف.. الحج السعودية توضح ضوابط أداء الحج للمواطنين والمقيمين

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، قصر إتاحة التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنفوجراف حول الضوابط التى أعلنتها الوزارة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث أكدت أن التسجيل لأداء الحج سيكون من خلال المسار الإلكترونى للحجاج الذى ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر فى صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية فى جميع مراحل اداء الفريضة.

وقالت الوزارة إن ضوابط أداء الحج لهذا العام ستكون على النحو الآتى:

- إجمالى أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين فى المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين فى أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة فى المملكة لفئات التحصين "محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".