مظاهرات ضد اليمين المتطرف فى عدة مدن فرنسية

ودعت نقابات وجمعيات وأحزاب سياسية يسارية فى فرنسا إلى هذه التظاهرات فى جميع أنحاء البلاد، قبل أسبوع من الانتخابات المحلية وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل والتى من المتوقع على نطاق واسع أن تضع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان فى الجولة النهائية.
وكان البرلمانى جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليسارى المتطرف، يشارك فى الحدث الذى أقيم بباريس عندما ألقى أحدهم كيسا من الطحين على وجهه.
وكان ميلونشون فى قلب الجدل الأخير بسبب تصريحاته المناوئة لـ"حزب التجمع الوطنى" بزعامة لوبان.
إلى ذلك، قالت قناة "بى أف أم تى فى"، التى تحدثت إلى صاحب واقعة إلقاء الطحين على وجه ميلونشون، إن الشاب ادعى أنه "ضد الطبقة السياسية" بشكل عام، وليس من أنصار اليمين المتطرف.
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