نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على النتائج 2021 لطلاب الجزائر في المقال التالي
فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على النتائج 2021 هي عبارة عن خدمة حكومية جديدة أصدرتها وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر، من أجل الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في غضون أيام قلائل، حيث يرتقب الجميع موعد ظهور نتائج الطلاب، وقد تم إطلاق تلك الخدمة الجديدة تيسيراً على كل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كوفيد 19، ويتطلب معرفة النتائج أن تقوم بعملية التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ للتعرف على نتائج الطلاب.
فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على النتائج 2021
انشاء موقع إلكتروني يهتم بكل أمور الطلاب في مراحلهم التعليمية المختلفة كان من الأمور الهامة جداً، وقد تم بالفعل إطلاق الموقع في العاشر من مارس الماضي، ويمكن لأي ولي أمر أو تلميذ الدخول عبر رابط الموقع tharwa.education.gov.dz من أجل تسجيل البيانات وتلقي آخر التحديثات من ظهور النتائج ومعرفة علامات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني، حيث يعد فضاء أولياء التلاميذ هو المرجع الرئيسي المعتمد لكل الطلاب والطالبات.
توفر لك الوزارة أيضاً خدمة تلقي النتائج الخاصة بالطلاب عن طريق الرسائل القصيرة إلى جانب خدمات الموقع الإلكتروني، وذلك للتسهيل على الجميع.
كيفية تسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021
- ادخل إلى الرابط الرسمي لموقع ثروة tharwa.education.gov.dz
- سيتطلب منك الموقع بعض البيانات الرسمية لإكمال التسجيل، مثل الاسم بالكامل ورقم التليفون عليك أن تتأكد من وضع البيانات الصحيحة الخاصة بكل من الطالب وولي الأمر أيضاً، حتى تظهر لك نتائجه المسجلة.
- كتابة رقم الهوية المدرسية المبينة على الشهادة الخاصة بالمدرسة ثم إضافتها إلى البيانات واستكمال التسجيل.
- سوف يستعرض لك الموقع بيانات الطالب بالتفصيل وآخر النتائج فور ظهورها.
- قم بحفظ بيانات التسجيل من أجل طباعة الاستمارة.
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