أكثر من 3.8 ملايين وفاة بكورونا عالمياً

أكثر من 3.8 ملايين وفاة بكورونا عالمياًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى مساء اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 802 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 176 مليونا و113 ألف إصابة، تعافى منهم 160 مليونا وما يقارب من 41 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الجمعة 413 ألفا و190 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,505 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (614,738 وفاة)، والبرازيل (484,350 وفاة)، والهند (367,097 وفاة)، والمكسيك (229,821 وفاة)، وبيرو (188,100 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,306,446 إصابة)، والهند (29,359,155 إصابة)، والبرازيل (17,301,220 إصابة)، وفرنسا (5,733,838 إصابة)، وتركيا (5,319,359 إصابة).