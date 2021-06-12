مقتل 16 شخصا فى قصف صاروخى على مدينة عفرين السورية

جدة - نرمين السيد - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، بتعرض مستشفى خاص فى مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا، لهجوم صاروخى أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 26 آخرا.





وأوضح المرصد عبر موقعه الرسمى، تواصل حصيلة الخسائر البشرية فى عفرين، ارتفاعها على خلفية مفارقة مزيد من الجرحى للحياة ولاستمرار فرق الإنقاذ بانتشار المصابين والقتلى، حيث ارتفع إلى 16 على الأقل معظهم مدنيين، تعداد الذين قضوا جراء سقوط قذائف صاروخية عفرين.

وأوضح المرصد أنه من ضمن الذين قضوا طبيب و3 نساء من الطاقم الطبى و3 نساء آخرتين وطفل بالإضافة لقيادى فى الفصائل، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم فى حالات خطرة، ويتم نقلها إلى مناطق أخرى كمشافى أعزاز شمالى حلب.

وأشار المرصد السورى إلى أن القصف الصاروخى كان مصدره مناطق انتشار القوات الكردية شمالى حلب، وتركزت المجزرة وغالبية الذين قضوا فى القصف الذى طال المشفى بشكل مباشر.

كما بلغ تعداد الأشخاص الذين أصيبوا فى القصف المكثف على المدينة منذ قبيل مغيب شمس اليوم السبت، إلى أكثر من 26 جريح بينهم نساء وأطفال، وبعضهم فى حالات خطرة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.