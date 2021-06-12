بايدن يخالف البروتوكول الملكى عند لقاء الملكة إليزابيث فى قمة السبع

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (ديلى ستار) البريطانية - على موقعها الإلكترونى - أن بايدن وصل إلى مقر مجموعة السبع مع السيدة الأولى جيل بايدن بعد وصول الملكة إلى هناك.
وينص البروتوكول الملكى على أن أعضاء العائلة الملكية يجب أن يكونوا آخر من يصل إلى موقع أى حدث.
ووصل موكب الرئيس الأمريكى حفل العشاء خلال القمة فى كورنوال يوم الجمعة، لكنه وصل مع السيدة الأولى بعد دقائق قليلة من وصول الملكة إلى هناك مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون والأمير تشارلز وكاميلا باركر.
ووفقًا للبروتوكول الملكى، يجب أن يكون أفراد العائلة المالكة آخر من يصل إلى الحدث وأول من يغادر.
كما ينص البروتوكول على أن جميع الضيوف يجب أن يكون كل منهم فى مكانه قبل وصول الملكة.
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