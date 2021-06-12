فيديو- بعد صفع ماكرون.. زعيم يسارى فرنسى يتعرض للرشق بالدقيق

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة "نوفوستى" الروسية أن الحادث وقع فى ساحة كليشى، فى الدائرة التاسعة لباريس، قبل بدء "المسيرة من أجل الحرية" المناهضة للتطرف اليمينى.
وأوضحت الصحيفة أن شخصا مجهولا رشق ميلونشون، الذى كان يترأس المسيرة، والصحفيين المحيطين به بالطحين، مشيرة إلى أن منفذ العملية أوقف واقتيد من موقع الحادث.
وكان البرلمانى جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليسارى المتطرف، يشارك فى الحدث الذى أقيم بباريس عندما ألقى أحدهم كيسا من الدقيق على وجهه.
وكان ميلونشون فى قلب الجدل الأخير بسبب تصريحاته المناوئة لـ"حزب التجمع الوطنى" بزعامة لوبان.
إلى ذلك، قالت قناة "بى أف أم تى فى"، التى تحدثت إلى صاحب واقعة إلقاء الطحين على وجه ميلونشون، إن الشاب ادعى أنه "ضد الطبقة السياسية" بشكل عام، وليس من أنصار اليمين المتطرف.
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