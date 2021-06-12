جدة - نرمين السيد - تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، خارج المركز الإعلامى الدولى لقمة مجموعة "G7" فى إنجلترا للاحتجاج على سياسات الدول فى مجال تغير المناخ ومجموعة متنوعة من القضايا الأخرى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





استقطبت أول قمة وجها لوجه لمجموعة السبع منذ بدء جائحة فيروس كورونا مجموعة متنوعة من المنظمات الناشطة فى مجال مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة والحركات المناهضة للعولمة، لكن لم يقترب أى منها حتى الآن من الساحة الرئيسية فى كورنوال، حيث يقيم زعماء العالم بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. وأقيم سياج معدنى طويل يطلق عليه "الحلقة الفولاذية" قبالة بلدة كاربيس باى والطرق المؤدية إليها ليغلق السبيل أمام الجميع باستثناء السكان المحليين. وبدلا من ذلك سعى المتظاهرون إلى تنظيم احتجاجاتهم فى بلدة فالموث القريبة، والتى تستخدم كقاعدة لوسائل الإعلام التى تغطى القمة. وردد مئات المتظاهرين الهتافات ولوحوا بالأعلام أثناء سيرهم فى شارع رئيسى خلال احتجاج سلمى نظمته جماعة "إكستنكشن ريبليون". وانتقد المتظاهرون تقاعس مجموعة الدول السبع الكبرى بشأن البيئة، وحثوا قادة العالم على اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ، وقالوا: "لقد أغرقونا بالوعود." واحتج آخرون على انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار وكشمير، والحرب فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا. ونظم المتظاهرون فعاليات مسرحية بينها تنظيف جدران مبان بنوك البلدة من "الدم والنفط والكذب". وتشمل مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات أمام مركز الإعلام لقمة G7 فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.