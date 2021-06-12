الشرطة النيجيرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات على غياب الأمن 

أطلقت الشرطة النيجيرية الغاز المسيل للدموع واحتجزت عددا من المتظاهرين في مدينتي لاغوس وأبوجا اليوم السبت، خلال احتجاجات على تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأدى الغضب من عمليات الخطف الجماعي مقابل فدية والتمرد المستمر منذ عشر سنوات وقمع المتظاهرين في لاغوس في أكتوبر الماضي إلى زيادة المطالبات لحكومة الرئيس محمد بخاري بتكثيف الجهود للتصدي للعنف وانعدام الأمن.

وتجمع عدة مئات للاحتجاج في ظل وجود مكثف للشرطة في المدينتين الرئيسيتين. ويصادف اليوم ذكرى يوم الديمقراطية الذي شهد انتقال نيجيريا إلى الحكم المدني قبل ما يزيد على 20 عاما.

ورأى شهود من وكالة "رويترز" في لاغوس والعاصمة أبوجا الشرطة وهي تطلق الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع على الحشود لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تطالب برحيل بخاري.

وانتشر دخان قنابل الغاز المسيل للدموع في الشارع بينما كانت الشرطة تطالب المتظاهرين بمغادرة المكان.

وشوهد أفراد من الشرطة يحطمون الهواتف المحمولة التي صودرت من المتظاهرين الذين انتقد بعضهم قرار الحكومة بتعليق الدخول إلى موقع "تويتر" بعد أن حذف تغريدة كتبها بخاري مؤخرا، حسب "رويترز".

وقال يوسف مريام، المتحدث باسم شرطة أبوجا، إن أفراد الشرطة في العاصمة لم يحتجزوا أحدا لكنهم "أعادوا الهدوء" بعد تجمع أشخاص "كانوا يحرضون على الاضطرابات وتهديد السلم العام".

ولم يعلق على احتجاجات لاغوس، ولم يرد متحدثون آخرون باسم الشرطة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقبل الفرار تحت سحب الغاز المسيل للدموع، سار المتظاهرون في أبوجا حاملين لافتات تطالب برحيل بخاري ورددوا شعارات تندد بتدهور الوضع الأمني وارتفاع معدل البطالة في البلاد الذي بلغ 33.3 بالمئة.