أذربيجان تسلم إلى أرمينيا 15 أسيرا مقابل خرائط حقول ألغام 

سلمت باكو إلى يريفان 15 عسكريا أرمنيا أسرتهم خلال الجولة الأخيرة من الصراع العسكري في إقليم قره باغ المتنازع عليه.
ونقلت وكالة "سبوتنيك-أذربيجان" عن الخارجية الأذربيجانية إعلانها اليوم السبت أن تسليم هؤلاء الأسرى جرى عند الحدود بين أذربيجان وجورجيا، بوساطة تلبيسي، مقابل تسليم الجانب الأرمني إلى باكو خرائط حقول الألغام في مقاطعة آقدام التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها خلال جولة القتال الأخيرة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، خلال تجمع عقده اليوم، تسليم أذربيجان 15 من الأسرى الأرمن، قائلا إن المهمة تكمن حاليا في استقبالهم ومساعدتهم في العودة إلى ذويهم، ثم مواصلة العمل على استعادة الأسرى الآخرين.
وأقر باشينيان بتعثر مساعي استعادة الأسرى، داعيا عوائلهم إلى توخي الصبر، وشدد على أن حكومة يريفان تعمل كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف.
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