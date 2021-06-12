تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 خطوات الاستعلام وطريقة التسجيل موقع وزارة القوى العاملة

تكافل وكرامة بالرقم القومي، الكثير من المسجلين على تكافل وكرامة بالرقم القومي يبحثون الآن عن الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن هذه الخدمة، من خلال شبكة الانترنت، كي يتعرفون على النتيجة الخاصة بقبولهم فيه، فهناك بعض الأحيان التي يتم رفض عدد كبير من المتقدمين نتيجة نقص الأوراق التي تم تقديمها او نتيجة عدم توافر القواعد والشروط الخاصة بالتسجيل، ووجب الإشارة إلى أن هذا المعاش ضمن البرامج التي تخص المجال الاجتماعي والتي تتاح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لدى جمهورية مصر العربية، كي يتم مساعدة المواطنون في الحصو على مبلغ يساهم في تحسين المستوى المعيشي لديهم، بحيث يقضون حاجتهم من مأكل وملبس ومشرب، كما تقدم لهم الوزارة كارت يدعى كارت التكافل حيث يستخدم في المواصلات العامة، بالإضافة إلى خدمة الذهاب غلى المستشفيات الحكومية به حيث ستعطي للمواطن الدواء مجانيًا.طريق الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
والآن سنتعرف معكم متابعينا على طريقة الاستعلام التي يمكن من خلالها التعرف على تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني موقع وزارة القوي العاملة من خلال الانترنت.
- انقر على الاستعلام عن معاش التكافل من الشريط الأعلى الصفحة.
- اكنب رقم التكافل أو رقمك القومي.
- اكتب رقم هاتفك
- انقر على استعلام.
- ستظهر النتيجة لك على الفور.
والآن سنتعرف معًا على طريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي:
- ادخل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختر التسجيل في التكافل.
- اسم اسم المواطن، ورقمه القومي في المكان المخصص لذلك.
- حدد المحافظة والمدينة، واكتب العنوان، ثم رقم الهاتف.
- اكتب بيانات الهاتف المنزلي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الموقع.
- انقر على تسجيل.
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تكافل وكرامة بالرقم القومي، الكثير من المسجلين على تكافل وكرامة بالرقم القومي يبحثون الآن عن الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن هذه الخدمة، من خلال شبكة الانترنت، كي يتعرفون على النتيجة الخاصة بقبولهم فيه، فهناك بعض الأحيان التي يتم رفض عدد كبير من المتقدمين نتيجة نقص الأوراق التي تم تقديمها او نتيجة عدم توافر القواعد والشروط الخاصة بالتسجيل، ووجب الإشارة إلى أن هذا المعاش ضمن البرامج التي تخص المجال الاجتماعي والتي تتاح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لدى جمهورية مصر العربية، كي يتم مساعدة المواطنون في الحصو على مبلغ يساهم في تحسين المستوى المعيشي لديهم، بحيث يقضون حاجتهم من مأكل وملبس ومشرب، كما تقدم لهم الوزارة كارت يدعى كارت التكافل حيث يستخدم في المواصلات العامة، بالإضافة إلى خدمة الذهاب غلى المستشفيات الحكومية به حيث ستعطي للمواطن الدواء مجانيًا.طريق الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
والآن سنتعرف معكم متابعينا على طريقة الاستعلام التي يمكن من خلالها التعرف على تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني موقع وزارة القوي العاملة من خلال الانترنت.
- انقر على الاستعلام عن معاش التكافل من الشريط الأعلى الصفحة.
- اكنب رقم التكافل أو رقمك القومي.
- اكتب رقم هاتفك
- انقر على استعلام.
- ستظهر النتيجة لك على الفور.
والآن سنتعرف معًا على طريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي:
- ادخل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختر التسجيل في التكافل.
- اسم اسم المواطن، ورقمه القومي في المكان المخصص لذلك.
- حدد المحافظة والمدينة، واكتب العنوان، ثم رقم الهاتف.
- اكتب بيانات الهاتف المنزلي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الموقع.
- انقر على تسجيل.
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