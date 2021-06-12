تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021 بالجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية

تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021، يقوم موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر بنشر كل الأخبار التي تخص وزارة التربية الوطنية، ولهذا سوف يتم الإعلان عن تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021 عبر موقع الديوان الوطني، لهذا يتساءل أولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة، علمًا بأن الامتحانات ستبدأ يوم 20 جوان 2021 وتستمر الامتحانات إلى يوم 25 جوان 2021 أي تستمر الامتحانات لمدة خمس أيام مثل السنوات السابقة، وسنوضح لكم تفاصيل أكثر عن نتائج البكالوريا 2021 في مقال اليوم… تابعونا.

تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021

قبل الحديث عن تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021 نود التوضيح بأن وزارة التربية الوطنية بالجزائر وضحت بأن الاختبارات هذا العام سوف تتم في ضوء إجراءات احترازية شديدة خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد أكثر من ذلك، فهدف الوزارة الأساسي هو الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والطالبات، وبعد أن تقوم الوزارة بتحديد موعد الإعلان عن النتيجة يقوم الطلاب بالدخول على موقع الديوان الوطني والاستعلام عن النتيجة، وإلى الآن لم يتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج.

تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021 بالجزائر

تقرر البدء في تصحيح الاختبارات بدايةً من 22 جويلية المقبل، وبعد القيام بالتصحيح والمراجعة سيتم تحديد تاريخ اعلان نتائج بكالوريا 2021، علمًا بأن عملية التصحيح سوف تستمر حتى يوم 30 جوان للشهر الحالي، وحين تبدأ الوزارة في تصحيح الاختبارات لم تتوقف أبدًا حتى تنتهي من التصحيح والمراجعة، وبعدها سيتم المواطنون من الدخول على موقع الديوان الوطني وكتابة بيانات أبنائهم صحيحة وبعدها ستظهر النتيجة أمامهم، وحتى الآن لم تبدأ الامتحانات بعد ولم يحدد موعد فعلي للانتهاء من التصحيح والمراجعة.