تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل 300 ألف ريال وأطول فترة سداد

تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل 300 ألف ريال وأطول فترة من بنك الرياض، يتميز هذا التمويل الشخصي بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تصل فترات السداد إلي 60 شهر، يكفي هذا التمويل لشراء كافة احتياجاتك، في هذا التقرير نوضح لكم كيفية الحصول على التمويل مع كيفية حسابه والشروط المطلوبة.

يتمكن الشخص الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي طويل الاجل إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع بنك الرياض. تسجيل بيانات الدخول. إضافة بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة. إختيار الجنسية. تسجيل الإسم. إضافة اسم العائلة. الضغط على التقويم. تسجيل تاريخ الميلاد. كتابة رقم الجوال. إضافة البريد الالكتروني. تحديد الراتب الشهري. توضيح ما إذا كان عليك التزامات شهرية وقيمتها بالريال. تحديد نوع الراتب (تحويل الراتب، بدون تحويل الراتب). كتابة المدينة. إختيار المنطقة. قطاع العمل إختيار مدة التمويل. الضغط على المربع المجاور إلي أنا لست برنامج روبوت.

حدد بنك الرياض مجموعة من الشروط والضوابط الهامه كي يتمكن الشخص من الحصول على التمويل الشخصي، حيث جاءت أهم هذه الشروط كالتالي:

ينبغي أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 18 عام إذا كانت جنسية الشخص سعودية.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن 22 عام إذا كان الشخص من المقيمين.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن عشرة آلاف ريال سعودي.

لا تتجاوز متطلبات الشخص لدي البنك عن 33% من قيمة الراتب الشهري.

لا يجب أن تقل المدة الزمنية للعمل للشخص عن عام.

القرض بدون تحويل راتب للعاملين في البنوك.

تستطيع حساب التمويل الشخصي أو تمويل سيارة أو التمويل العقاري من بنك الرياض من خلال بعض الخطوات التالية:

الدخول إلي حساب التمويل من بنك الرياض.

من بنك الرياض. كتابة تاريخ الميلاد.

إختيار الجنسية.

تحديد القطاع.

كتابة الدخل الشهري.

تحديد نوع الراتب (تحويل راتب، بدون تحويل راتب).

الالتزامات الشهرية الموجودة حاليا على الشخص بالريال السعودي.

تحديد مدة التمويل بالشهور من (12 إلي 60 شهر).

الضغط أخيراً على كلمة أحسب.

شراء بيت عن طريق بنك الرياض

أتاح بنك الرياض للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية شراء عقار مكتمل البناء، والذي يأتي تحت الحلول السكنية الذي يقدمها البنك للمواطنين، حيث يمكن للشخص الذي ينطبق عليه الشروط المطلوبة إختيار العقار الذي يرغب في تملكه والحصول على التمويل من قبل البنك بهامش ربح تنافسي، ولمزيد من الاستفسارات عليك الاتصال بالرقم التالي (8001242020).

وصلنت إلي نهاية هذا التقرير المفصل عن كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل 300 ألف ريال.