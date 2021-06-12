 الحج للمواطن والمقيم فقط في المملكة وضوابط الحج لهذا العام 1442

الحج للمواطن والمقيم داخل المملكة فقط وللزائرين هناك خلال هذه الفترة، ولكن لماذا؟ أجابت وزارة الحج والعمرة عن ذلك بأنه حفاظاً على حياة الأفراد داخل المملكة وحجاج بيت الله الحرام من الجائحة والفيروس المتحور المنتشر في معظم الدول العربية، لذلك نجد أن المملكة حريصة خلال هذا الموسم على وضع الضوابط التي تحمي الحجاج وساكني السعودية من التعرض للإصابة بأي شكل من الأشكال.قصر الحج للمواطن والمقيم
تم قصر الحج لهذا الموسم على الأفراد من داخل المملكة، وتم وضع الشروط التي يتم على أساسها التقديم على الحج من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.
- تم تحديد المسار الإلكتروني على موقع الوزارة للتقديم لحجاج الداخل من مواطن ومقيم وإيضاح كافة الشروط والضوابط اللازمة.
- يتم التقديم وفق شروط منها:
- أن يكون عمر المتقدم للحج من المواطن أو الوافد لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- لابد من الحصول على اللقاح وعبارة عن:
- جرعتين كاملتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة.
- تلقي الجرعة الأولى وأن يتعدى عليها 14 يوم من تناولها.
- غذا كان المتقدم قد تعافى من الإصابة بالفيروس.
يتم التقديم من الغد الموافق الأحد الثالث عشر من شهر يونيو، عبر موقع وزارة الحج والعمرة والتي تعتبر الجهة المنوطة بتنظيم موسم الحج وتقديم كافة الخدمات اللازمة لذلك.
- يتم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني
- الضغط على بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442هـ
- الضغط على خدمات الأفراد ومنها حجاج الداخل.
- إدخال بيانات المواطن أو المقيم، ورفع المرفقات مثل صورة الهوية أو الإقامة.
يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة والعمل على التواصل مع الأشخاص المطابقين للشروط واستكمال بيانات الحج لموسم 1442هـ
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الحج للمواطن والمقيم داخل المملكة فقط وللزائرين هناك خلال هذه الفترة، ولكن لماذا؟ أجابت وزارة الحج والعمرة عن ذلك بأنه حفاظاً على حياة الأفراد داخل المملكة وحجاج بيت الله الحرام من الجائحة والفيروس المتحور المنتشر في معظم الدول العربية، لذلك نجد أن المملكة حريصة خلال هذا الموسم على وضع الضوابط التي تحمي الحجاج وساكني السعودية من التعرض للإصابة بأي شكل من الأشكال.قصر الحج للمواطن والمقيم
تم قصر الحج لهذا الموسم على الأفراد من داخل المملكة، وتم وضع الشروط التي يتم على أساسها التقديم على الحج من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.
- تم تحديد المسار الإلكتروني على موقع الوزارة للتقديم لحجاج الداخل من مواطن ومقيم وإيضاح كافة الشروط والضوابط اللازمة.
- يتم التقديم وفق شروط منها:
- أن يكون عمر المتقدم للحج من المواطن أو الوافد لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- لابد من الحصول على اللقاح وعبارة عن:
- جرعتين كاملتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة.
- تلقي الجرعة الأولى وأن يتعدى عليها 14 يوم من تناولها.
- غذا كان المتقدم قد تعافى من الإصابة بالفيروس.
يتم التقديم من الغد الموافق الأحد الثالث عشر من شهر يونيو، عبر موقع وزارة الحج والعمرة والتي تعتبر الجهة المنوطة بتنظيم موسم الحج وتقديم كافة الخدمات اللازمة لذلك.
- يتم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني
- الضغط على بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442هـ
- الضغط على خدمات الأفراد ومنها حجاج الداخل.
- إدخال بيانات المواطن أو المقيم، ورفع المرفقات مثل صورة الهوية أو الإقامة.
يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة والعمل على التواصل مع الأشخاص المطابقين للشروط واستكمال بيانات الحج لموسم 1442هـ
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