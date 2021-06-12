سميرة توفيق اول من اطلق الخصخصة

دوت الخليج :- أول من أطلق فكرة الخصخصة هي سميرة توفيق بالأبيض والأسود عندما غنّت ( بيع الجمل يا علي ..واشتري مهرٍ إلي ) بالمناسبة هذه هي أول عملية خصخصة حدثت في تاريخ الوطن العربي .

لاحظوا ان سميرة توفيق طالبت علي بالأغنية أن (يبيع) الجمل الذي هو مصدر دخله ورزقه ووسيلة تنقلّه الوحيدة، ليشتري لها مَهْرٍ بحجة أن ( كرمها لوّح واستوى..والعنب طاب وحلي ) كما تقول في الشطر الثاني من الأغنية.

وهذه واحدة من أخطر وسائل الترغيب للبيع التي اتبعتها سميرة توفيق واتبعها فيما بعد كل اتباع الخصخصة وهي استراتيجية ( الأغراء ) .

وبمجرّد سماع علي لهذه الكلمات طار ضبان عقله وقرر أن يبيع الجمل بما حمل فورا ً، ليلحق بالكرْم الذي لوّح واستوى لكن سميرة توفيق لم تفِ بوعدها و لم تكتفِ بهذا القدر من البيع..

فطالبته بالشطر الثالث من الأغنية :

(بيع النعجة والحمل أنا ما عندي أمل الاّ حبك يا علي).

وبقيت تورط في علي حتى بلغت انها تطالبه ببيع اي شي

( ويا علي أبويه طميع .. شو عندك يا حبيبي بيع )

وبقي كورس الغناء مصدقا لما تقول ويرددون وراءها بدون تفكير : بيع..بيع..بيع..بيع..ولك بيع الجمل يا علي .

اخيراً استجاب علي وباع الجمل وباع النعجة والحمل وباع هدومه ولم ينل حبّة عنب واحدة من ذلك الكرم .

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