غلق صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفى قد أعلن -فى وقت سابق- تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية لتنتهى فى الثامنة مساء بالتوقيت المحلى (التاسعة بتوقيت القاهرة).

وبرر شرفى قرار التمديد بارتفاع درجات الحرارة مما استوجب مد فترة التصويت.

وأشار شرفى - فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم - إلى أن نسبة الإقبال حتى الساعة 4 عصرا بلغت 14.47%، حيث تم تسجيل تصويت 3 ملايين و402 ألف و720 ناخبا من بين 23 مليونا و522 ألفا و322 ناخبا.

وأوضح أن نسبة المشاركة فى الجاليات الجزائرية بالخارج بلغت حتى الرابعة عصرا بلغت 4.9 % بتسجيل تصويت 38 ألفا و708 ناخبين من بين 902 ألف و865 ناخبا مقيدين بالخارج.

وشهدت الجزائر - اليوم - انتخابات تشريعية مبكرة تنافس فيها 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.