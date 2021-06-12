فيديو- الملكة إليزابيث تشهد مراسم ميلادها السنوية للمرة الأولى دون فيليب

وحضرت الملكة البالغة من العمر 95 عاما المراسم بصحبة ابن عمها الأمير إدوارد دوق كنت، خلال مشاركتها فى مراسم "تروبينج ذا كلر" التى تقام منذ أكثر من 260 عاما وراعت هذا العام قواعد التباعد الاجتماعى.
وتوفى فيليب فى أبريل الماضى بعد أن دام زواجه من إليزابيث لأكثر من 70 عاما، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأقيمت المراسم بعد يوم من حفل استقبال أقامته الملكة لزعماء مجموعة السبع فى كورنوول بجنوب غرب إنجلترا حيث تنعقد قمتهم التى تستمر ثلاثة أيام.
وستلتقى الملكة إليزابيث غدا الأحد بالرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل لاحتساء الشاى فى وندسور قبل أن يتوجه بايدن إلى حضور اجتماعات أخرى فى أوروبا.
وعادة ما تتضمن مراسم "تروبينج ذا كلر" جنودا يرتدون معاطفهم الحمراء المميزة وقبعاتهم السوداء الطويلة ويجوبون وسط لندن لكن أصبح العرض محدودا خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.
وعيد ميلاد الملكة الفعلى فى 21 أبريل لكن يتم الاحتفال رسميا به فى يونيو.
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