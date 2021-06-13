رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa عبر وزارة الحج والعمرة 1442

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رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج ووكيل وزير الحج، قام بالإعلان عن افتتاح بوابة الحج الإلكترونية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا غدًا الأحد، حيث ستتم الحركة من داخل المملكة من خلال المسارات الإلكترونية، المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان، في يوم السبت، أن حج هذا العام سيقتصر على كل المقيمين والمواطنين من جميع الجنسيات داخل المملكة.
رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa
استحدثت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هذا العام مجموعة من الشروط لدخول الحج، وهذه الشروط هي:
- احم نفسك من الفيروسات المعدية وخصوصاً فيروس كورونا الذي تم انتشاره مؤخراً في المملكة.
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن خمسة وعشرون عامًا.
- يجب عليه عدم تقديم دعاء التنفيذ مقدما.
- بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون المتقدم قادرًا على دفع المبلغ المطلوب لأداء الحفل.
- يجب ألا يعاني المتقدمون من أي أمراض مزمنة قد تؤدي إلى عدم استكمال الحفل.
- كذلك يجب أن يتمتع المتقدمون بسمعة طيبة وسيرة ذاتية وأن يكونوا سعوديين.
- المسار الإلكتروني للحج يمكن التسجيل فيه على النحو الآتي:
- قم بزيارة موقع وزارة الحج والعمرة.
- ثم قم بالنقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية وحدد علامة التبويب الحجز.
- تعرف على البرامج وأسعارها المتوفرة عبر الموقع، ثم اختر البرنامج الذي يناسبك.
- ثم انقر فوق علامة التبويب إرسال حتى تقوم بإدخال البيانات المطلوبة من الموقع.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات في كل الحقول، انقر فوق علامة التبويب “تسجيل”.
- سترى بعد ذلك التكلفة التي تم تقديرها التي يتعين دفعها لقبول طلبك في التطبيق، بالإضافة إلى طرق الدفع التي تم توفرها، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية.
الوسوم
رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج ووكيل وزير الحج، قام بالإعلان عن افتتاح بوابة الحج الإلكترونية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا غدًا الأحد، حيث ستتم الحركة من داخل المملكة من خلال المسارات الإلكترونية، المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان، في يوم السبت، أن حج هذا العام سيقتصر على كل المقيمين والمواطنين من جميع الجنسيات داخل المملكة.
رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa
استحدثت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هذا العام مجموعة من الشروط لدخول الحج، وهذه الشروط هي:
- احم نفسك من الفيروسات المعدية وخصوصاً فيروس كورونا الذي تم انتشاره مؤخراً في المملكة.
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن خمسة وعشرون عامًا.
- يجب عليه عدم تقديم دعاء التنفيذ مقدما.
- بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون المتقدم قادرًا على دفع المبلغ المطلوب لأداء الحفل.
- يجب ألا يعاني المتقدمون من أي أمراض مزمنة قد تؤدي إلى عدم استكمال الحفل.
- كذلك يجب أن يتمتع المتقدمون بسمعة طيبة وسيرة ذاتية وأن يكونوا سعوديين.
- المسار الإلكتروني للحج يمكن التسجيل فيه على النحو الآتي:
- قم بزيارة موقع وزارة الحج والعمرة.
- ثم قم بالنقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية وحدد علامة التبويب الحجز.
- تعرف على البرامج وأسعارها المتوفرة عبر الموقع، ثم اختر البرنامج الذي يناسبك.
- ثم انقر فوق علامة التبويب إرسال حتى تقوم بإدخال البيانات المطلوبة من الموقع.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات في كل الحقول، انقر فوق علامة التبويب “تسجيل”.
- سترى بعد ذلك التكلفة التي تم تقديرها التي يتعين دفعها لقبول طلبك في التطبيق، بالإضافة إلى طرق الدفع التي تم توفرها، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية.
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