رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa عبر وزارة الحج والعمرة 1442

رابط التسجيل في المسار الالكتروني للحج haj.gov.sa الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج ووكيل وزير الحج، قام بالإعلان عن افتتاح بوابة الحج الإلكترونية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا غدًا الأحد، حيث ستتم الحركة من داخل المملكة من خلال المسارات الإلكترونية، المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان، في يوم السبت، أن حج هذا العام سيقتصر على كل المقيمين والمواطنين من جميع الجنسيات داخل المملكة.

استحدثت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هذا العام مجموعة من الشروط لدخول الحج، وهذه الشروط هي:

احم نفسك من الفيروسات المعدية وخصوصاً فيروس كورونا الذي تم انتشاره مؤخراً في المملكة.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن خمسة وعشرون عامًا.

يجب عليه عدم تقديم دعاء التنفيذ مقدما.

بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون المتقدم قادرًا على دفع المبلغ المطلوب لأداء الحفل.

يجب ألا يعاني المتقدمون من أي أمراض مزمنة قد تؤدي إلى عدم استكمال الحفل.

كذلك يجب أن يتمتع المتقدمون بسمعة طيبة وسيرة ذاتية وأن يكونوا سعوديين.