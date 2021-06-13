اسعار البنزين الجديدة يونيو 2021 بعد إعلان شركة ارامكو السعودية التفاصيل

اسعار البنزين الجديدة يونيو 2021 ، تأتي في مقدمة الأخبار التي يهتم بها جميع المواطنين في السعودية، حيث يتم تحديث الأسعار أولًا بأول، ولقد تم الإعلان شركة (أرامكو)، عن تحديث أسعار البنزين، والتي سيتم العمل بها بداية من اليوم الحادي عشر من يونيو 2021، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على أحد الأسعار التي تم إقرارها من قبل الوزارة.

كان في السابق يتم مراجعة وتحديث أسعار البنزين بشكل ربع سنوي.

وأصبح مؤخرًا يتم تحديث الاسعار بشكل شهري في اليوم العاشر.

والجدير بالذكر أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنسبة 15%.

وتأمل الحكومة أن تحقق رؤية السعودية 2030.

وتأمل الحكومة أن تحقق رؤية السعودية 2030. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، وإنعاش الاقتصاد السعوديّ تم اتخاذ القرار بمراجعة الأسعار في المملكة كل شهر ميلادي، حتى لا يتأثر المستهلك بتأثير أسعار التصدير.

اسعار البنزين الجديدة يونيو 2021تفاصيل اسعار البنزين الجديدة بالسعودية 2021

ولقد تم الإعلان من قبل أرامكو أسعار البنزين شعر يونيو بالسعودية وكانت كالآتي:-

سعر بنزين 91 = 2.18 ريال سعودي بدلًا من 2.08 ريال.

استمر سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 = 2.33 ريال سعودي بدلًا من 2.23 ريال.

استقر سعر لتر غاز البترول المسال 075 ريال سعودي.

ويُعد بنزين 91 هو الأفضل لاستخدامه في السيارات الحديثة، وتُرشح شركة أرامكو بنزين 95 للسيارات ذات الأداء العالي، كما يمكن مراجعة الوكيل لمعرفة نوع الوقود الأفضل والمناسب لنوع السيارة.

تعتبر شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة، والتي ساهمت في تحسين ودعم التجارة العالمية.

وعلى مدار أعوام طويلة استطاعت ان تكون أكبر شرطة نفط في العالم، فقد أصبح لها عملاء يقومون بعملية البيع بالتجزئة في المملكة.

حيث تم عقد اتفاقية مشتركة مع شركة توتال، والتي كانت نتائجها إنشاء ما يزيد عن 270 محطة خدمة.

بالإضافة إلى إنشاء صهاريج تقوم بنقل الوقود من المملكة بنفس الشعار الخاص بالشركة، على أن تعتزم الشركة تغييره فيما بعد.

شركة أرامكو السعودية

كما حققت شركة أرامكو في النصف الأول من العام ارتفاع ملحوظ في قيمة الإيرادات الخاصة بالشركة بنسبة تصل 20.6 %، وبهذا أصبحت نسبة الأرباح التشغيلية 17.1%، وأصبح نسبة ارتفاع صافي الربح 30.3%، وبذلك تكون قد حققت الشركة أهدافها التي تنوي تحقيقها، وهي مضاعفة الارباع وتقديم أجود أنواع النفط بأقل نسبة انبعاث كربوني، وإمداد المواطنين بالنفط بنفس الكمية التي يحتاجون لها.