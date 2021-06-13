رسميًّا … قصر حج هذا العام على المقيمين داخل السعودية بحد أقصى 60 ألف حاج ، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية آلية الحج لهذا العام، من خلال عدة ضوابط وشروط معينة لتسجيل الراغبين لأداء فريضة الحج، و الاقتصار على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها كافة البلدان من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة وصحة وأمن الحجاج.

قصر حج هذا العام على المقيمين داخل السعودية بحد أقصى 60 ألف حاج

تضع الحكومة السعودية في أولوياتها دائما سلامة وصحة الحجاج، من أجل ضمان تأدية فروض الحج في سلامة و أمان، وفق الآليات والضوابط التي تم تحديدها من قِبل الوزارة.

عدم إصابة الراغبين لأداء فريضة الحج بأى مرض مزمن يعرضه للخطر.

ضوابط الحج في السعودية هذا العام

السماح للفئة العمرية من ( 18 – 65 ) عام قضاء مناسك الحج، وفقًا آليات متبعة داخل المملكة لحمايتهم.

اقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين والوافدين، حرصًا على سلامتهم من خلال توفير كل سبل الراحة والحماية لهم.

أن يكون إجمالي عدد الحجاج لهذا العام حوالي 60 ألف حاج.

حصول المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك وفق الضوابط المتبعة بالمملكة لفئات التحصين من ( محصن أو محصن حاصل على جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا أو محصن متعافٍ من الإصابة ).

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء فريضة الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء القيام بتأدية مناسك الحج، ويُعد ذلك أمرًا ضروريًّا في غاية الأهمية لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم.

لذلك حرصت الوزارة على وضع جميع الخطط التنفيذية لتوافر جميع المعايير الصحية، التي تم الإعلان عنها اليوم من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة ونائب وزير الحج حول آليات وضوابط الحج لهذا العام، وذلك لحماية صحة الحجاج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في كل سهولة وأمان.