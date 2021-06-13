كيفية تحميل وتنزيل واتساب بلس الأزرق الجديد المحدث ضد الحظر وعرض مميزاته

نعرض لكم اليوم في مقالنا هذا ومن خلال موقعنا موقع ثقفني والذي يمتاز بعرض كل ما هو جديد من أخبار تهم متابعيه ومحبيه كيفية تحميل و تنزيل تحديث واتساب الأزرق، ونعرض لكم بعض الإصلاحات والتحسينات في واتساب بلاس، ومن الجدير بالذكر أن واتس اب الأزرق نسخة مجانية كاملة بدون إعلانات، وإذا تم حظر رقمك مؤقت قم بعمل نسخ احتياطي.

أحدث تغييرات :WhatsApp Blue Plus

التحديث الأساسي 2.21.7.14 الإصدار 12.00 06/06/2021 تمت إضافة خيارات جديدة لتنزيل القصة (نسخ التسمية التوضيحية والمشاركة وما إلى ذلك) تمت إضافة سمات الوضع الداكن / الفاتح تلقائيًا تمت إضافة خيار لإخفاء إشعار شروط الخصوصية msg (Universal > Hide Privacy msg). يمكنك إخفاءه دون قبول. تمت إضافة ترجمات لخيارات مغير الصوت تم نقل / إصلاح “نسخ التسمية التوضيحية” من الضغط لفترة طويلة إلى خيارات التنزيل اصلاح عناصر المتجر اصلاح اسم جهة الاتصال الثابتة لا يظهر بوضوح في ذكر التسمية التوضيحية اصلاح خلفية السمات الثابتة لا تنطبق على بعض الهواتف اصلاح لا يأخذ إدخال WA الثابت لون الخلفية اصلاح النسخ الاحتياطي الكامل الذي لم يعمل على Android 11+ تحسين الترجمات الألمانية والتركية والإسبانية والروسية متفرقات إصلاحات وتحسينات أخرى

مميزات برنامج واتس اب الازرق بلس :WhatsApp Plus

واتساب بلس الأزرق به العديد من ميزات الخصوصية ، والتي توفر الراحة للمستخدم ، حيث يمكنك التحكم في كل شيء في WhatsApp Plus Blue مثل:

إمكانية اخفاء الظهور: في الاصدار القديم كان يعاني الكثير من المستخدمين من ظهورهم اونلاين ولكن الأن مع هذا الإصدار يمكنك إخفاء الظهور نهائيآ أثناء الإستخدام. امكانية تجميد آخر مشاهدة: (تجميد اخر ظهور لك على WhatsApp ) إخفاء الحالة: يمكنك إخفاء حالة الاتصال عبر الإنترنت واستخدام WhatsApp Plus بحرية ، وإظهارها للجميع بلا اتصال (غير متصل). إخفاء صح الوصول: يمكنك إخفاء صح الاستلام لجهات الاتصال والمجموعة. إخفاء صح القراءة: يمكنك إخفاء صح الازرق للمجموعات. إخفاء حالة الكتابة: يمكنك إخفاء حالة الكتابة لجهات الاتصال والمجموعة ، عند كتابة رسالة. إخفاء حالة التسجيل: يمكنك إخفاء حالة التسجيل لجهات الاتصال والمجموعة ، عند تسجيل الصوت. إخفاء انك سمعت المقطع الصوتي: يمكنك إخفاء الاشارة الزرقاء عند استماعك للمقاطع الصوتية و التسجيلات. إخفاء مشاهدة الحالة: يمكنك إخفاء انك شاهدة الحالة لجهات الاتصال (لن يظهر اسمك إذا كنت قد شاهدت الحالة). كتابة حالة أطول: أصبح الأن كتابة حالتك علي برنامج “الواتس أب بلس” بأكثر من 255 حرف بدلا من 130 حرف في الإصدار العادي من البرنامج وبالتالي يمكنك كتابة ما تريد في حالتك وبدون أن يتحكم بك قيود البرنامج كما يمكنك بالطبع إضافة الرموز التعبيرية بأي عدد تريد حسب رغبتك. مميزات إضافية: يحتوي التطبيق أيضاً علي مجموعة إضافية من المميزات والتي من بينها إمكانية رؤية حالة الشخص الذي تجري المحادثة معه بدون الحاجة إلي الدخول إلي صفحته الشخصية فهي تظهر أسفل الأسم مباشرة مع معلومات الظهور التي تبين إن كان المستخدم متصلاً أم لا. تعديل الألوان: ميزة رائعة في تطبيق واتس اب العربي الجديد تمكنك من تغيير ألوان التطبيق بالكامل إلي العديد من الألوان الجملة حسب إختيارك ويمكنك تعديل ألوان الخطوط والخلفيات والنوافذ بالإضافة إلي ايقونة البرنامج نفسها فيوجد ايقونة واتساب زرقاء وخضراء وحمراء أو يمكنك ترك كل هذا وإختيار لونك المفضل. المرفقات: المرفقات التي يتم إرسالها في المحادثات هو أمر مهم جداً للكثير من مستخدمي واتس أب ولذلك قام مطوروا البرنامج بإضافة المزيد من الخصائص تسمح علي سبيل المثال بإرسال أكثر من 90 صورة دفعة واحدة بدلا من 30 صورة فقط كما أصبح بإمكانك إرسال مقطع فيديو بحجم 30 ميجا بايت بدلا من 15 ميجا فقط. متوافق: يتوافق برنامج واتس أب بلس الأزرق Whatsapp plus أو واتساب بلس 2 أو واتس أب الأزرق أو كما يطلق عليه البعض واتس اب بلس الأزرق مع كل الهواتف الذكية وهو متاح بصيغة APK whatsapp 2 للاندرويد.

كيفية تثبيت واتس اب بلس الأزرق :WhatsApp Plus

طريقة تثبيت الواتس الأزرق: بعد الانتهاء من تنزيل تطبيق WhatsApp Plus على هاتف Android الخاص بك ، سنتحدث الآن عن تثبيت الواتس الأزرق على هاتفك دون فقدان الدردشات وبسهولة ويسركما نعرضها في الخطوات التالية:

تحميل تطبيق WhatsApp Plus apk للهاتف الذكي أو أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي من android. ثم يجب عليك عمل نسخة احتياطية من محادثاتك حتى لا تفقدها عند تثبيت تطبيق WhatsApp Plus apk ، افتح تطبيق WhatsApp من هاتفك ، اذهب إلى إعدادات – دردشات – نسخ احتياطي ثم انقر على نسخ احتياطية من الدردشات وانتظر قليلاً ، واترك النسخة الاحتياطية مكتملة. ثم إلغاء تثبيت WhatsApp من جهاز Android الخاص بك ، انتقل إلى إعدادات – تطبيقات – Whatsapp – إلغاء التثبيت. أولاً ، اذهب الى “إعدادات” – “الأمان” – ” تفعيل التثبيت من مصادر غير معروفة”. قم بتثبيت WhatsApp Plus على جهاز Android الخاص بك ، والذي تم تنزيله من أعلى ، يمكنك العثور عليه في مجلد التنزيل. افتح WhatsApp Plus انقر فوق “موافق” وتابع ، إذا رأيت رسالة طلب اذونات لتطبيق WhatsApp Plus لا تقلق اضغط على سماح. أدخل رقم هاتفك المحمول وتحقق من رقم هاتفك في WhatsApp Plus قد تستغرق هذه الخطوة بضع دقائق ، انتظر قليلاً لتقديم رمز التحقق إلى هاتفك. اضغط استرجاع النسخ الاحتياطي ، انتظر قليلا لاستكمال استعادة النسخة الاحتياطية. أدخل اسمك واختر صورة الملف الشخصي.

وبتحميلك لتطبيق واتساب الأزرق المحدث والأحدث في الإصدار الأخير بما يمتاز بعدة ميزات لا توجد في تطبيقات واتساب الأخرى تستمتع بالمحادثة والمراسلة من خلال التطبيق الجديد والذي يعمل على تجنبك للحظر وتجنبك لسرقة بياناتك وبه العديد من الميزات تجنبك اختراق الثغرات كما في بعض التطبيقات الأخرى.