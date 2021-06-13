التجارة العالمية تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزى أوكونجو إيويلا فى تصريح قبل انضمامها إلى مناقشات قادة "مجموعة السبع"، إن "هناك سبيلا لاتفاق عالمى لتوفير المزيد من لقاحات كورونا للدول النامية، على الرغم من الانقسام حول إمكانية تجريد شركات الأدوية من حقوق الملكية الفكرية للقاحات".

وأعربت عن أملها فى اتضاح الأمر بصورة أكبر بحلول يوليو بالنسبة لقضية التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت: "قد يكون ذلك صعبا فى ظل تباعد بعض المواقف، لكن يوجد سبيل للمضى قدما".

وتابعت: "أود كثيرا جدا أن أرى تقدما بشكل ما بحلول يوليو".