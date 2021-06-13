كبير مفاوضى إيران: لا نتوقع التوصل لاتفاق هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - أكد كبير مفاوضى إيران فى محادثات فيينا عباس عراقجى، اليوم السبت، إنه لا يتوقع التوصل لاتفاق مع الدول الكبرى حول الملف النووى هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الوضع معقد لوجود قضايا عالقة مع الولايات المتحدة.





وأشار عراقجى إلى أنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية، فى إيران ومحادثات الاتفاق النووى فى فيينا، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

كان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، أعلن السبت، انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات فيينا النووية.

وكشف فى تغريدة عبر تويتر أن اللجنة المشتركة افتتحت المفاوضات، وسط عزم الجميع على الوصول بها إلى نتائج مرضية، فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بعدما حث وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس، المشاركين فى المحادثات الجارية بفيينا حول الاتفاق النووى، على الإسراع وعدم المماطلة.

ولفت فى تصريحات اليوم السبت لوكالة رويترز، إلى ضرورة تحلى كافة الأطراف المشاركة فى المفاوضات بالمرونة والبراغماتية.

كما أكد أن المماطلة أو اللعب على وتر الوقت ليس فى مصلحة أحد.

وكانت الأنظار قد اتجهت اليوم إلى العاصمة النمساوية، التى تشهد انطلاق الجولة السادسة من المحادثات، وسط تفاؤل حذر، لاسيما أن عددا من الملفات لا يزال عالقا بلا حل، أبرزها مسألة العقوبات الأمريكية، على الرغم من أن واشنطن رفعت الخميس عقوبات عن 3 مسؤولين وشركتين فى إيران، فى خطوة حسن نية، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لم يعتبرها كذلك.