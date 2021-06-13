عاجل: النايض وصالح يبحثان الموقف الموحد لمجموعة من التكتلات بشأن الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وجاءت الزيارة بهدف التشاور بخصوص الموقف الموحد لمجموعة من التكتلات والأحزاب الوطنية بشأن الإصرار على الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة فى موعدها 24 ديسمبر 2021، والتّرتيبات بالخصوص، أهمّيّة تفعيل القاعدة الدّستوريّة البرلمانيّة وتجهيز كل ما تحتاجه مفوّضيّة الانتخابات لإجرائها.

كما ناقش الطرفان، أهمّيّة توحيد صفوف واستراتيجيات التّيّار الوطنى بخصوص الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، هذا إلى جانب أهمّيّة تفعيل دور الاتحاد الافريقى والمنظّمات الإقليميّة فى دعم الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة وضمان عدم العبث بها أو بنتائجها، وإلزام المجتمع الدّولى بذلك.