موقع فضاء اولياء التلاميذ لكشف علامات طلاب الفصل الدراسي الثاني من وزارة التربية الوطنية

موقع فضاء اولياء التلاميذ، كثر البحث حول التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ حيث أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 فى الجزائر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ باعلان كشف النقاط، و لقد تم إتاحة موقع ثروة من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر حتى يتم التسهيل في الاستعلام عن نتائج الطلاب بالإضافة إلى الحرص الشديد على الطلاب و أولياء الأمور من العدوى بفيروس كورونا المستجد لذلك عملت وزارة التربية الوطنية على التسهيل على الطلاب ومن خلال موقعنا سوف نعرض عليكم كافه التفاصيل حول الاستعلام عن النتائج تابعونا.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

زادت مؤشرات بحث جوجل عن الاستعلام عن كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ حيث أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 و ينتظر أولياء الأمور لمعرفة النتائج حتى لا يزيد القلق لدى الطلاب و الآباء لذلك قام مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية علي طمئنينة الطلاب حيث صرح بأنهم قد انتهوا من التصحيح و تجميع الدرجات و انهم على وشك رفع الدرجات على موقع ثروة التي قدمته الوزارة من أجل طلابنا و من أجل معرفة خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال موقعنا سوف نعرض عليكم كيفية الاستعلام عن نتيجة تابعونا

كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ عبر موقع ثروة

موقع ثروة thawra. education. gov. dz هو الموقع الرسمي الذي من خلاله يمكنكم الحصول على النتيجة و ذلك عن طريق الخطوات التالية :_

اولا يتم الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.

النقر على أيقونة تسجيل جديد و هذا أن لم يكن لديكم حساب مسبق أو تسجيل الدخول إذا لديك حساب بالفعل.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

قم بتحديد المرحلة الدراسية.

اختيار كشف النقاط.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.