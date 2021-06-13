شروط أداء مناسك الحج لهذا العام 1442

شروط أداء مناسك الحج ، حيث وكالة الأنباء السعودية “واس” بيان صرحته وزارة الحج والعمرة يخص مناسك الحج لهذا العام 1442 هـ، فقد أعلنت الوزارة أنها ستستقبل 60 الف حاج يقتصرون علي المواطنين السعوديين فقط والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات الأخري، وذلك لما يشهده العالم من أزمة صحية متداولة في كافة البلدان بلا استثناء

أكدت وزارة الحج والعمرة علي ضرورة أن تكون الحالة الصحية للمتقدم للحج هذا العام جيدة وليس يعاني من أي أمراض مزمنة.

أن يكون المتقدم للحج محصن بجرعة واحدة وحاصل علي اللقاح، وأن يكون مر أربعة عشر يوماً علي التحصين.

أن يكون الراغب في الحج هذا العام ما بين الفئة العمرية 18 عاماَ حتي 65 عاماً.

شروط أداء مناسك الحج 1442ضوابط وشروط الحج الداخلي

تحرص الحكومة السعودية علي سلامة الحجاج مما وضعت شروط للحفاظ علي الأمن الداخلي للملكة، حيث تمتثل تلك الشروط لمبادئ الشريعة الإسلامية في حفظ البشرية ورعايتها رعاية تامة، ودائماً ما تحرص علي وضع تسهيلات وتيسيرات للتسهيل علي الحجاج أداء مناسك الحج بسهولة دون وجود تعقيدات، فقد خدمت ما يزيد عن مئة وخمسون مليون حاج وحاجة في العشر سنوات الأخيرة بتقديم الخدمات اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات لهم الهامة للحجاج.

أشارات وزارة الحج والعمرة إلى أن السعودية والأراضي المقدسة تتشرف باستضافة الحجاج لهذا العام الهجري 1442، كما توضح أن ذلك التنظيم يشير الي حرص الوزارة علي صحة الحجاج، حيث اجتهدت الجهات المختصة والمسؤلة صحياً عن المتابعة الدقيقة للحالات الصحية ووضع قيود واشتراطات من أجل السيطرة علي الحالة التي تمر بها البلاد توافق جميع المعايير سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي المقبل، حيث استمر فيروس كورنا هذا العام أيضاً وشهد تطورات وتحورات جديدة مما أثر القلق الزائد، ولهذا تم وضع نموذج مثالي لضمان الحالة الصحية للحج هذا العام أثناء تأدية الشعائر المقدسة.