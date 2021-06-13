هُنا نتائج النقل المدرسي والداخلي عبر نظام نور 1443 إلكترونيًا برقم الهوية

وما زالت عمليات البحث مستمرة بخصوص التسجيل في نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية من اجل التقديم للمستجدين في رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي أيضًا، ولكن موضوعنا اليوم بعنوان نتائج النقل المدرسي والداخلي والذي سوف يتم عرضه رسميًا عبر الموقع الرسمي موقع نظام نور التعليمي، ويتم ذلك وفقًا للخطة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443/1444هجريًا، حيث يتم غلق كافة متعلقات العام الدراسي الماضي، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

رابط نظام نور النقل المدرسي

وتعتبر منصة نور التعليمية واحدة من أهم المنصات العالمية لانها تعتبر من المنصات التي يعتمد عليها النظام التعليمي داخل المملكة العربية السعودية، فهي منصة تتيح لكافة الطلاب متابعة الحركة التعليمية سواء التقيميات الشهرية او المناهج بالإضافة إلي التمكن من معرفة نتائج الطلاب لجيمع المراحل التعليمية المختلفة في السعودية، وليس هذا فقط ولكن يمكن لاولياء الامور الإطلاع أيضًا بالإضافة إلي خدمات المعلمين مع توفير خدمات التسجيل للصف الاول الابتدائي والنقل الخارجي والداخلي داخل المدارس، بالإضافة إلي متابعة حركة التنقلات المختلفة للمعلمين، فإن نظام نور نظام متكامل يدعم النظام بالكامل لجميع المواطنين داخل المملكة.

في البداية يجب الدخول علي الموقع الرسمي “رابط نظام نور“

يجب عليك عزيزي المواطن ادخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

أو يمكنك الدخول باسم ولي الامر وكتابة رقم الهوية الخاصة بك.

في الخطوة الاخيرة قم بالضغط علي النتيجة.

الاستعلام عن نتائج النقل المدرسي برقم الهوية من نظام نور