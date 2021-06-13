رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج تسجيل حج 1442

رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج خدمة تسجيل حج موسم 1442 للحجيج في داخل المملكة العربية السعودية من المقيمين والمواطنين، وكانت الوزارة قد أعلنت عن ضوابط وأليات الحج ونشرها بعدة لغات، مؤكدة على حرص حكومة المملكة على سلامة وصحة الحجاج، وتحقيق الأمن والعناية لهم وهو ما يأتي في أولويات العمل، والامتثال لمقاصد الشريعة الإسلامية نحو الحفظ للنفس البشرية، وقد تم اتخاذ القرار على أن يقتصر أداء مناسك الحج على المتواجدين داخل المملكة من سعوديين ووافدين من كل الجنسيات، ويكون بدابة من اليوم تسجيل الحج 2021 .

المسار الإلكتروني لوزارة الحج

تعمل وزارة الحج والعمرة بتقديم كل التسهيلات للحجاج في أداء مناسك الحج والعمرة، من خلال المساعدة والتمكين لهم في الوصول إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدنية المنورة، مبينة أنه قدمت الخدمات لما يقرب من 150 مليون حاج خلال أخر 10 سنوات، ومع تطور جائحة فيروس كورونا والتحورات التي ظهرت، فقد اتخذت الجهات الصحية قرارات هامة في ضوء متابعة الوضع الصحي على مستوى دول العالم، حتى يتم ضمان أداء مناسك الحج على النموذج والوضع الأمثل، وقد تم بالفعل فتح رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج وهو نفس رابط التسجيل لحجاج الداخل من مواطنين ومقيمين.

رابط تسجيل حج الإلكتروني

قرار قصر التسجيل في موسم الحج من المواطنين والمقيمين للعام هذا 1442، من داخل المملكة فقط سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 1:00 مساءً اليوم الأحد، على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الموقع الرسمي لاستقبال طلبات تسجيل الحج في المرحلة الأولى التي أعلنت عنها وزارة الحج، وتمتد فترة التسجيل فيها حتى الساعة 10 مساءً من يوم 13 ذو القعدة .

التقديم بالطلبات على رابط تسجيل الحج سيكون متاح أمام 60 ألف من المواطنين والمقيمين، وهو إجمالي عدد الحجاج لعام 1442، مع ضرورة أن يلتزم المتقدم ببعض الأمور، في مقدمتها أن تكون حالته الصحية خالية من الأمراض المزمنة، والسن للفئات العمرية التي يسمح لها بالتسجيل ما بين سن 18 وحتى 65 سنة، ويجب أن يكون المتقدم حاصل على اللقاح، والحالة الصحية واحدة من الثلاث حالات.