رابط التسجيل في وزارة الحج والعمرة 1442-2021، بحث دائم ومستمر على محركات جوجل منذ مطلع صباح اليوم عن التسجيل على موسم الحج القادم من العام الجاري 2021 الذي ينتظره المسلمين جميعاً بفارغ من الصبر، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن عدة شروط وضوابط أساسية لمن يريد التقديم ومن أبرزها أن يكون المتقدمين جميعاً من المقيمين والوافدين بالمملكة السعودية، حيث أشارت الوزارة أن ما أعلنت عنه هو لصالح مواطنيها وتجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد، كما نلاحظ أن على مر السنوات الماضية كانت المملكة العربية السعودية تستقبل الملايين من الحجاج من مختلف بلاد العالم ومن كل الجنسيات ولكن ما حدث كان صدمة كبيرة غير متوقعة بسبب ظهور وباء كورونا المستجد، كما يأمل المسلمين جميعاً أن العام القادم يكون أفضل وتعود الحجاج لتأدية المناسك وزيارة الكعبة المشرفة والطواف حول الكعبة، تابعوا معنا التقرير التالي عبر موقعنا ثقفني وتجدون رابط التسجيل في وزارة الحج والعمرة بالإضافة لقائمة الشروط المطلوبة.

رابط التسجيل في وزارة الحج والعمرة 1442-2021.

لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح وناجح يرجى من سيادتكم اتباع الخطوات التالية بدقة:.

الضغط أولاً على هذا الرابط وزارة الحج والعمرة الحج والعمرة التقديم على موسم الحج 14442-2021

صرحت مصادر رسمي من وزارة الحج والعمر بالسعودية أن الشرط الأول في التقديم أن يكون المواطن قد حصل على جرعتين لقاح فيروس كورونا.

لا يقل عمر المتقدمين عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام. السعودية.

إختيار تسجيل دخول.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل.

موعد التقديم على موسم الحج 2021-1442

تم الإعلان رسمياً وبشكل نهائي أن الأحد الموافق 13 من يونيو الجاري 2021 هو بداية موعد التسجيل وسوف يتلقى الموقف كافة الطلبات الجديدة في تمام الساعة العاشرة مساءً حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من ذو القعدة وعلى الراغبين سرعة التسجيل قبل انتهاء الموعد.

شروط التقديم على موسم الحج 14442-2021

صرحت مصادر رسمي من وزارة الحج والعمر بالسعودية أن الشرط الأول في التقديم أن يكون المواطن قد حصل على جرعتين لقاح فيروس كورونا.