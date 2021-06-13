قتيل خلال ملاحقة الجيش مهربين مسلحين شرقي لبنان

أعلن الجيش اللبناني، ليلة الأحد، عن اشتباكه مع مسلحين في منطقة رأس بعلبك شرقي لبنان أثناء قيام دورية من الجيش بملاحقة سيارة محملة بالمحروقات معدة للتهريب بعد ظهر السبت.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "أثناء قيام دورية من الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك بملاحقة سيارة نوع فان محملة بالمحروقات معدة للتهريب وبداخلها ثلاثة أشخاص، عمد هؤلاء إلى شهر السلاح بوجه عناصر الدورية".

وأضاف الجيش اللبناني: "حاول السائق دهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الذي نقل إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة".

وأوقفت الدورية شخصين، وضبطت كمية من الأسلحة وسيارة بداخلها قنبلة يدوية. وتم تسليم المضبوطات وباشرت السلطات التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وفي بيان آخر نشره الجيش اللبناني، أعلنت مديرية التوجيه في المؤسسة العسكرية أنه على إثر توقيف مهربين ومقتل مواطن، أقدمت مجموعة من الشبان عند مرور دورية تابعة للجيش في بلدة مقنة بالبقاع، على إطلاق النار في الهواء وفوق الدورية، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة بالآليات من دون وقوع إصابات بالأرواح.

وعمدت هذه المجموعة على قطع الطريق. وعلى الفور عملت قوة من الجيش على فتح الطريق وتسيير دوريات، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه.