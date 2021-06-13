موقع نتائج السانكيام 2021 رابط الديوان الوطني cinq.onec.dz الشهادة الابتدائية

موقع نتائج السانكيام ورابط الاستعلام عن الشهادة الابتدائية في الجزائر 2021 يبحث عنه الآلاف من أولياء الأمور والطلاب في الجزار، حيث من المقرر الإعلان عن نتائج السانكيام 2021 الشهادة الابتدائية في هذه الأيام، فمع قرب إعلان النتائج تزداد حالة القلق والتوتر الذي يعيشه أبنائنا الطلبة والطالبات، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير لعرض كيفية استخراج نتائج التعليم الابتدائي برقم التسجيل مع إرفاق رابط مباشر لمعرفة نتائج شهادة التعليم الإبتدائي2021، فتابعونا.

موقع نتائج السانكيام 2021

موقع نتائج الشهادة الابتدائية 2021 في الجزائر من أهم الموضوعات المتصدرة في دولة الجزائر عبر محركات البحث المختلفة، وأعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزار أن استعلام النتائج سيكون من خلال موقع “المجلس الوطني للامتحانات والمسابقات”، فلم يعد الطالب بحاجة إلى الذهاب للمدرسة لمعرفة نتائج الامتحانات 2021، فيظل انتشار وباء كورونا يجب الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس، لذلك توفر الاستعلام عن نتائج الاختبارات إلكترونية هذه الإجراءات لمنع التزاحم والتكدس في المدارس أو الإدارات التعليمية لمعرفة السانكيام 2021.

كيفية استخراج نتائج التعليم الابتدائي 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن تصحيح اختبارات الشهادة يبدأ من يوم 7 يونيو 2021، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات سيتم رفع نتائج الشهادة الابتدائية 2021 الجزائر إلكترونيًا، يتطلب موقع الديوان الوطني للامتحانات المسابقات ملء بعض البيانات لعرض نتيجة السانكيام 2021، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتائج الشهادة الابتدائية:

الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على شبكة الإنترنت. قم بالضغط على قسم نتائج السانكيام الخاص “بنتائج الشهادة الابتدائية”. إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب المستعلم عنه. إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. قم بمراجعة البيانات المدخلة ثم اضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”. في حال رفع نتائج الشهادة الابتدائية 2021 تظهر أمامك على الشاشة درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

موعد نتائج السانكيام 2021

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم متى موعد إعلان نتائج الشهادة الإبتدائيةفي الجزار، فهذا العام الدراسي كان عامًا استثنائيًا من جميع الجهات، فمع ظروف انتشار الوباء المستجد اتجهت معظم دولالعالم إلى التعليم عن بعد كحل بديل للتعليم النظامي للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات، ولكن في ظل كل هذه الظروف ينتظر أبنانا فرحة نجاحهم بعد عام دراسي ملئ بالصعوبات بفارغ الصبر.

على الجانب الآخر أعلنت وزارة التربية الوطنية بأن من المقرر إعلان نتاج السانكيام 2021 يوم 20 يونيو 2021 ميلادية، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير كل الأخبار الواردة حول ظهور نتائج الشهادة الابتدائية، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسة بالجزائر.