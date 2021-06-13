هُنا استظهار كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني عبر فضاء أولياء التلاميذ في الجزائر

وما زال البحث مستمر في دولة الجزائر علي موقع فضاء أولياء التلاميذ من اجل استظهار كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 للتلاميذ ويتم الكشف عن النتائج عبر المنظومة التعليمية الإلكترونية، وذلك من أجل الحفاظ علي صحة الطلاب والتلاميذ لمواجهة جائحة فيرس كرونا المستجد، بالإضافة إلي محاولة توفير الوقت والجهد علي الطلاب وأولياء الأمور من اجل استخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع فضاء أولياء الأمور، وسوف نوضح لكم اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط في الجزائر عبر المقال التالي.

كيفية تسجيل فضاء أولياء التلاميذ 2021

ومن خلال مصادر موثقة داخل الوزارة فقد أوضحت انه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وسوف نوضح لكم كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021، مع توضيح الطريقة الصحيحة للتسجيل في كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني، وذلك من أجل استخراج نتائج السانكيام والبيام والبكالوريا في الجزائر من خلال الموقع الرسمي موقع وزارة التربية الوطنية.

في البداية يجب الدخول علي الموقع الرسمي “موقع فضاء اولياء التلاميذ“

بعد ذلك ق بالدخول علي تسجيل الدخول ثم ادخال الاسم ورقم السري.

في حال الدخول لأول مره يجب عليك ملء البيانات المطلوبة منك ثم اتبع التعليمات.

بعد الاطلاع علي النتائج يمكنك طباعة الاستمارة عقب الانتهاء من عمليات التسجيل علي الموقع.

خطوات التسجيل فضاء أولياء التلاميذ