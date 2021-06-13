أسرع تمويل بأقل راتب وأقل هامش ربح وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء

أسرع تمويل بأقل راتب أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة والراغبين في الحصول على تمويل نقدى بأسهل الشروط وأبسط المتطلبات ، وتعتبر الشركة الوطنية للتمويل من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت حاجة المواطنين لحلول تمويلية بصيغة إسلامية ، لذلك عملت الشركة علي تقديم منتجات تمويلية تنافسية بتسهيلات عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري له.

أسرع تمويل بأقل راتب من الشركة الوطنية للتمويل

تمويل شخصي بالتقسيط بدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للعميل الاستفادة من المنتج بشروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على أسرع تمويل بأقل راتب وأقل هامش ربح متاح لدى الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع جميع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل الشركة الوطنية بهامش ربح تنافسي. يمكن للعميل الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة تصل حتي 5 سنوات. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل. توفر الشركة موافقة فورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص التقديم على طلب الحصول على أسرع تمويل بأقل راتب شهري متاح لدى الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يمكن للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح التقديم على التمويل من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني لتمويل الشركة الوطنية وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة فرع الشركة وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

وأتاحت الشركة الوطنية العملاء إمكانية الاتصال على الرقم الموحد للشركة وهو 920011811 والاستفسار عن كافة العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يشترط للاستفادة من تمويل الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب أن يكون الشخص المتقدم يعمل في أحد الجهات الحكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية.

أما إذا كان الشخص المتقدم يعمل في القطاع الخاص يشترط أن يكون يعمل في جهة مدرجة في سوق الأسهم.

الراتب الشهري الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 6000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على طلب تمويل الشركة الوطنية بدون تحويل الراتبشروط طلب تمويل الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب