رابط التسجيل في الحج 1442 عبر البوابة الإلكترونية للمرحلة الأولى

يبحث كثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة عن رابط التسجيل في الحج 1442 حيث أعلنت الحكومة السعودية عن البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل في الحج ابتداء من الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد حتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 ذي القعدة 1442.

رابط التسجيل في الحج 1442

شددت وزارة الحج والعمرة في المملكة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي توتير أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر وأشارت لرابط التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل للمواطنين والمقيمين ولفتت الوزارة إلى أنه سيبدأ الحجز وشراء الباقات من الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة.

كما أكدت الوزارة أن الحكومة السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وأمنهم وصحتهم بحرص بالغ وعناية خاصة، كما أنها تضع في أولويتها امتثال مقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ النفس البشرية، مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة اللازمة لتيسير أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن، لتمكنهم من الوصول للمشاعر المقدسة بسهولة ويسر.

التسجيل للراغبين في الحج

قد تقرر هذا العام إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين حجاج الداخل فقط. من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي أطلقته الوزارة وذلك لضمان أداء شعائر الحج في أمن وصحة مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية وجميع المتطلبات الأمنية في كل مراحل أداء المناسك بإجمالي 60 ألف حاج فقط وضرورة التأكد من أن تكون الحالة الصحية تسمح لأداء المناسب.

هذا وقد أطلقت المملكة عدد من الوسائل التكنولوجية الحديثة منها روبرت لتوزيع مياه زمزم وغير ذلك من أشياء. علمًا بأن الحج هذا العام سيكون مقتصر على الفئات العمرية من 18 عام حتى 65 عام ممن حصلوا على اللقاح وفقًا لفئات التحصين محصن أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضي عليها 14 يوم، أو محصن متعافي من الإصابة بالمرض.