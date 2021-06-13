تسجيل منصة ريف دخول الان عبر موقع الدعم الأسري بالمملكة 1442

تسجيل منصة ريف، حيث يمكن للأفراد تسجيل الدخول للاستفادة من العديد من الخدمات المقدمة من خلال منصة ريف للمزارعين، مثل المساهم الرئيسي في النمو الزراعي ومساعدة المزارعين في الحصول على الدعم الكافي، لذلك يبحث الأفراد عن طريقة للتسجيل للحصول على دعم Reef، بالإضافة إلى متطلبات التسجيل في المنصة، وتعد تلك المنصة التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الحالية من اهم الخدمات التي تقدم عبر المملكة حيث أنها تقوم بمساعدة جميع الأسر المتوافق عليها الشروط للتسجيل.

كيفية القيام بالتسجيل منصة ريف

من خلال منصة ريف يمكنك تسجيل الدخول للحصول على المساعدة بسهولة بشرط أن يستوفي مقدم طلب التسجيل جميع الشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين منها:

حيث يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للراغب في التسجيل 6000 ريال.

ألا يكون طالب التسجيل قد تلقى دعمًا من أكثر من ثلاثة برامج حكومية، ويجب ألا يتجاوز إجمالي الدعم 54 ألف ريال سعودي.

يجب على الشخص الذي يرغب في التسجيل تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أنه يمارس مهنة الزراعة.

يجب أن يكون للعميل حساب شخصي نشط مع أحد البنوك وكتابته على المنصة.

تعرف على كيفية تسجيل الدخول عبر منصة ريف

على الراغبين في الاتصال عبر منصة ريف والبدء في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى بوابة ريف للأسر المتوسطة في المملكة.

اذهب إلى أيقونة تسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

سيُعرض عليك بعد ذلك البدء في الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج.