نظام فارس تعريف بالراتب وتقديم طلبات النقل الداخلي والخارجي

نعرض لكم رابط نظام فارس تعريف بالراتب للمعلمين، والذي يمكن من خلاله القيام بالكثير من الخدمات الخاصة بالمعلمين والتيمن أهمها هو التقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى كافة الخدمات التي تتم بالنظام الإلكتروني بعد أن دفعت جائحة كورونا وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية للتفكير في الاعتماد على الرقمنة والتفكير فيها بشكل إيجابي بعدما كانت مجرد مطالبات لم ترى النور، حتى أصبحت بسبب الجائحة أمرًا لا بد منه ومفروض على الوزارة للحرص على صحة وسلامة متلقي الخدمة، وقامت الوزارة بتقديم الخدمات للمعلمين والمعلمات العاملين في داخل مدارس وإدارات الوزارة عبر نظام إلكتروني يسمى فارس، حرصا من الوزارة على وقت وجهد المدرسين والمدرسات في حصولهم على الخدمة، فضلًا عن حرصها على عدم الاختلاط ومنع التجمعات التي قد تحدث نتيجة لتلقي الخدمات والتي قد ينتج عنها انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

نظام فارس تعريف بالراتب

نظام فارس هو نظام إلكتروني دشنته وزارة التربية والتعليم لتقدم من خلاله مجموعة من الخدمات للمعلمين التابعين لوزارة التعليم السعودية، ومن أهمها:

تقديم طلبات النقل الخاصة بالمعلمين سواء النقل الداخلي والخارجي.

الإعلان عن النتائج الخاصة بالاختبارات المتعلقة بالرخصة المهنية.

إجراء الاختبارات عبر تلك المنصة إلى غير ذلك من الخدمات الأخرى التي تأتي في إطار خطة الوزارة للرقي بالخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات .

في تصريح من وزارة التعليم أنه تم فتح باب تقديم رغبات النقل الخاصة بالمعلمين والمعلمات الداخلي والخارجي من خلال الدخول على منصة نظام فارس وتسجيل الرغبات، وذلك في المدة التي تم تحديدها والتي بدأت في يوم 6/6/2021، الموافق ٢٥ شوال ١٤٤٢، ويتم ذلك عن طريق الدخول على المنصة وتقديم الطلب الخاص به.