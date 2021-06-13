“احجز الان” localhaj.haj.gov.sa بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 ومنصة أبشر

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رابط حجز localhaj.haj.gov.sa بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل كما جاءت القرارات السعودية الأخيرة التي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية بالمملكة لتدارس الأمر وخرج القرار النهائي بإتاحة التسجيل فقط لحجاج الداخل بتسجيل 60 ألف حاج لموسم الحج هذا العام.وزارة الحج والعمرة
وقد ترقب الملايين من المسلمين بجميع أنحاء العالم فتح الحج للجميع هذا العالم، بينما بعد القرارات السعودية الأخيرة أعلنت العديد من الدول لتفهم قرارات المملكة حول عدم فتح الحاج بجميع الدول هذا العام، حيث يستمر فيروس كرونا يتصدر المشهد في العديد من دول العالم بالرغم من العديد من الإجراءات الاحترازية والتعقيم وإجراءات الأمن والصحة بالدول.استخراج تصاريح الحج
يتم إتاحة طريقتين لاستخراج التصاريح بالحج لحجاج الداخل، حيث يتم استخراج تصاريح الحج مع عمل جميع الشروط المطلوبة عبر المسار الإلكتروني للحجاج بالداخل وايضا من خلال منصة أبشر بحساب المستخدم الشخصي ويكونا كالتالي:
|استخراج تصريح الحج عبر بوابة مسار الحجاج الإلكترونية
|تسجيل تصريح الحج عبر حساب منصة أبشر
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- يكون المسجل فردا سعوديا او مقيما بالمملكة.
- وأن يكون قد حصل على لقاح كرونا بجرعتيه ومعه تقرير طبي بالحالة الصحية.
- يكون عمر المتقدمين لا يزيد عن 70 عاما.
وقد قامت وزارة الحج والعمرة بإتاحة أكثر من طريقة للتسجيل الإلكتروني في الحج هذا العام، وكانت الطريقة الأولى هو الرابط الرسمي لحجاج الداخل الذي تم إتاحته من قبل والطريقة الثانية عبر حساب الفرد على منصة أبشر، سعودي أو مقيم، وجعلت أولوية التسجيل للحج هذا العام وايضا يتم القبول بالأولويات حيث يكون المسجلين من قبل لدى الوزارة لديهم الأولوية بالحج وأيضا الذين تنطبق عليهم الشروط.
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رابط حجز localhaj.haj.gov.sa بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل كما جاءت القرارات السعودية الأخيرة التي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية بالمملكة لتدارس الأمر وخرج القرار النهائي بإتاحة التسجيل فقط لحجاج الداخل بتسجيل 60 ألف حاج لموسم الحج هذا العام.وزارة الحج والعمرة
وقد ترقب الملايين من المسلمين بجميع أنحاء العالم فتح الحج للجميع هذا العالم، بينما بعد القرارات السعودية الأخيرة أعلنت العديد من الدول لتفهم قرارات المملكة حول عدم فتح الحاج بجميع الدول هذا العام، حيث يستمر فيروس كرونا يتصدر المشهد في العديد من دول العالم بالرغم من العديد من الإجراءات الاحترازية والتعقيم وإجراءات الأمن والصحة بالدول.استخراج تصاريح الحج
يتم إتاحة طريقتين لاستخراج التصاريح بالحج لحجاج الداخل، حيث يتم استخراج تصاريح الحج مع عمل جميع الشروط المطلوبة عبر المسار الإلكتروني للحجاج بالداخل وايضا من خلال منصة أبشر بحساب المستخدم الشخصي ويكونا كالتالي:
|استخراج تصريح الحج عبر بوابة مسار الحجاج الإلكترونية
|تسجيل تصريح الحج عبر حساب منصة أبشر
|
|
- يكون المسجل فردا سعوديا او مقيما بالمملكة.
- وأن يكون قد حصل على لقاح كرونا بجرعتيه ومعه تقرير طبي بالحالة الصحية.
- يكون عمر المتقدمين لا يزيد عن 70 عاما.
وقد قامت وزارة الحج والعمرة بإتاحة أكثر من طريقة للتسجيل الإلكتروني في الحج هذا العام، وكانت الطريقة الأولى هو الرابط الرسمي لحجاج الداخل الذي تم إتاحته من قبل والطريقة الثانية عبر حساب الفرد على منصة أبشر، سعودي أو مقيم، وجعلت أولوية التسجيل للحج هذا العام وايضا يتم القبول بالأولويات حيث يكون المسجلين من قبل لدى الوزارة لديهم الأولوية بالحج وأيضا الذين تنطبق عليهم الشروط.
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