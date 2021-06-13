دخول منصة مدرستي وحل الواجبات المدرسية إلكترونياً

نعرض لكم رابط دخول منصة مدرستي والتي يمكن من خلالها حل الواجبات المدرسية بكل سهولة، حيث وجدت وزارة التعليم السعودية نفسها أمام تحدي من أصعب التحديات التي قد تمر بها في أي وقت في التاريخ، ألا وهو تحديات وصعوبات أزمة كورونا حينما حلت في شهر مارس ٢٠٢٠ وضربت تلك الجائحة المملكة العربية السعودية، واضطرت السلطات في المملكة إلى منع التجمعات وحظر الاختلاط حرصًا منها وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا المتحد بينهم، الأمر الذي جعل وزارة التعليم في مأزق وصعوبات تواجه إتمام العملية الدراسية بالشكل التقليدي داخل الفصول، الذي جعلها تبحث عن حل بديل تستطيع من خلاله إتمام العملية الدراسية، وهذا ما دفعها للتفكير في إتمام العملية التعلمية عن طريق التعليم عن بعد أو ما يعرف بالتعليم الإلكتروني وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية تعد همزة الوصل بينها وبين كلابها تقدم من خلالها الخدمات التعليمية لهم، ومن أهم تلك المنصات هي منصة مدرستي.

من أشهر المنصات التي دشنتها وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي باعتبارها الأكثر ذيوعًا وانتشارًا بين الطلاب لما تقدمه من خدمات جليلة تساهم في إتمام العملية الدراسية بشكل فعال، ويمكن للطلاب الدخول من خلال رابط منصة مدرستي والاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات للطلاب المقيدين بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية، ومن أهم تلك الخدمات: