فضاء أولياء التلاميذ | كيفية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021

زادت عمليات البحث في هذا التوقيت للتسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ وذلك بسبب سحب كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني لعام 2021، حيث تم إعلان نتائج المستويات التعليمية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة في الجزائر.

فضاء اولياء التلاميذ

تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 عبر الموقع الإلكتروني ثروة، من خلال الرابط.وذلك لكافة المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة، ويسعى أباء التلاميذ للتسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ ولكن يواجه معظمهم مشاكل فنية في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني.

كيفية تسجيل الدخول إلى فضاء اولياء التلاميذ 2021

من أجل الحصول على نتائج طلاب المدارس الإبتدائية والمتوسطة، لابد من تسجيل أولياء التلاميذ عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ ولكي يتم هذا التسجيل، يجب إتباع تلك الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني فضاء أولياء التلاميذ. اختيار تسجيل جديد. إدخال بيانات ولي التلميذ. إدخال البيانات الخاصة بالتلميذ مثل المرحلة الدراسية التي يدرس فيها التلميذ.

كيفية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بإطلاق موقع فضاء اولياء التلاميذ لكي يتمكن كل ولي تلميذ من الإطلاع على نتائج أبنائه، واستخراج كشف نقاطهم، وقد قامت الوزارة بتسجيل مئات التلاميذ على الموقع الإلكتروني ثروة، فقط قم بتسجيل الدخول ثم استخراج كشف النقاط، وذلك عن طريق تلك الخطوات:

بعد تسجيل الدخول إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ، قم بإدخال رقم المرور. ثم إختيار مربع كشف النقاط والعلامات. اختيار الفصل الدراسي الثاني 2021. سوف تظهر قائمة بأسماء أولادك المسجلين. ثم يقوم الموقع بإظهار كشف النقاط الخاص بالتلميذ المستعلم عنه. يمكنك الآن سحب كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021.

كيفية حل المشاكل الفنية في موقع فضاء اولياء التلاميذ

يتعرض موقع فضاء اولياء التلاميذ إلى ضغط كبير فور إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021، لذلك نهيب بالسادة أولياء التلاميذ في حالة مواجهة أي مشاكل فنية في الموقع، وعدم ظهور نتائج التلاميذ، الرجاء معاودة تسجيل الدخول مرة أخرى لموقع ثروة الإلكتروني في وقت آخر، حيث أفادت الوزارة أنه سوف يتم تفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ فور الموافقة على نتائج السانكيام وذلك الموافق 16 يونيو الجاري، وحينها سوف يتمكن أولياء التلاميذ من معرفة نتائج البكالوريا، السانكيام، والبيام حين ظهورها على الموقع الإلكتروني.