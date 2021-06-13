tharwa دخول فضاء أولياء التلاميذ استعلام نقاط الفصل الثاني بالجزائر

فضاء اولياء التلاميذ، حيث يوفر موقع tharwa.education.gov.dz الحصول على شهادات وعلامات طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والابتدائية في الجزائري، وأصبحت كلمة “تسجيل” في فضاء أولياء التلاميذ عام 2021، هذه الكلمات الأكثر بحثًا على الإطلاق داخل ولايات الجزائر خلال هذه الأيام، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 لجميع الطلاب عبر هذه المنصة، وقد أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق أن الرابط سوف يفعل خلال دقائق ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام من خلاله.

فضاء اولياء التلاميذ

فضاء أولياء التلاميذ هي منصة رقمية أطلقتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر لجميع أولياء الأمور للتسجيل من خلال هذه المنصة، لأن هذه المنصة ستكون نظام معلومات متكامل سيشمل جميع بيانات الطلاب ومعلوماتهم، بالإضافة إلى خدمة العرض الإلكتروني لنتائج الامتحانات عبر الإنترنت، وهذه المنصة هي جزء من الوسائل التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية للاعتماد على التقنيات الحديثة في التعليم، لا سيما في ظل ظهور وباء كوفيد -19.

طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إجراءات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021، ويمكنك تطبيقها على النحو التالي:

التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ من خلال الرابط المختص بالموقع الرسمي، ونرصد مكم كيفية استعلام الطلبة والطالبات في كل مكان في جمهورية الجزائر الشقيقة عن نتائج نقاط فضاء أولياء التلاميذ للعام الجاري 2021، حيث الجميع يترقب النتيجة خلال الأوقات الحالية في دولة الجزائر.

انقر فوق تسجيل جديد.

املأ نموذج البيانات الواضح أمامك.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

يرجى التأكد من صحة البيانات المدخلة.

أدخل معلومات الوالدين الكاملة.

الضغط على التلاميذ المتمدرسين.

اختر تسجيل جديد.

أدخل معلومات الطالب.

اطبع النموذج.