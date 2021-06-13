البرازيل تسجل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78.700، مقابل 88.092 الخميس و85.149 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى حوالى 17.374 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.037 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2504 الخميس و2216 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 486.272 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.