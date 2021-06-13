“إلكترونيا” تسجيل التجنيد بالجيش الكويتي vc.kuwaitarmy.gov.kw اليوم من أبناء الكويتيات

موقع ورابط تسجيل التجنيد بالجيش الكويتي vc.kuwaitarmy.gov.kw بعد إعلان رئاسة الأركان العامة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعمل التطوعي في خدمة الوطن، ويكون التسجيل متاحا ابتداء من اليوم الأحد 13 يونيو 2021 لأبناء الكويتيات مع الالتزام بمعايير العمل التطوعي وخدمة الوطن مع خطوات ورابط تسجيل الجيش الكويتي.

إعلان رئاسة الأركان العامة بالكويت

وقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في شهر يونيو 2021 عن الحاجة لشغل عدد من الأعمال في صفوف الجيش الكويتي، بتسجيل التطوع في الجيش لأعمال التجنيدية في رتبة جندي وأيضا مهني، حيث يكون العمل في الجندية أن يتم التطوع بالقوة لغير حاملي الشهادات أو الحرف بينما يكون العمل المهني لحاملي الشهادات المهنية أو الحرف التي يطلبها الجيش.

ألية العمل بالجيش الكويتي 2021

يتطلب الدخول في صفوف الجيش في دولة الكويت وفي الجيش في كل البلاد عدد من الشروط العامة، حيث يتم حسب عدد من المعايير والشروط والتي يكون من أهم تلك الشروط:

يكون الفرد المتقدم للتجنيد من الجنسية الكويتية، من أم كويتية.

يتم تحديد عمر المتقدمين للتطوع من 15 عام وحتى 50 عاما.

يكون المتقدم راغبا في خدمة الوطن والالتزام بمعايير العمل التطوعي بالجيش.

يكون حسن السير والسلوم ولا تكون له صحيفة جنائية بها أعمال مشينة أو تمس الأخلاق والضمير.

يكون الطول 155 سنتيمتر على الأقل على أن يتمتع المتقدم باللياقة والتناسق العام بالجسم.

خطوات تسجيل التجنيد بالجيش الكويتي

أعلن الجيش الكويتي أن الأحد 13 يونيو 2021 هو تاريخ إتاحة التسجيل الإلكتروني للتجنيد في الجيش الكويتي وفق عدد من الشروط والضوابط، على أن تكون خطوات التسجيل كالتالي: