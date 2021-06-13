التسجيل في فضاء الأساتذة 2021م عبر موقع ostad education gov dz

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021م ، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إطلاق نظام معلومات رقمي جديد للمعلمين. لتزويد المعلمين بعدد من الخدمات المهمة في عملية التعليم عن بعد. وفي عام 2021م. وأصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رابط تسجيل المعلمين لتمكينهم من إنشاء حساب أستاذ. ويمكنهم الاستفادة من كافة الامتيازات التي توفرها وزارة التربية والتعليم بالوسائل الإلكترونية.

وقد لاحظت وزارة التربية والتعليم ضرورة تسجيل الأساتذة في المنصة الإلكترونية. كما مخطط له من قبل في الفترة من 1 جوان إلى 19 جوان 2021م. باعتباره آخر يوم للتسجيل وعلى الذين لم يسجلوا يرجى الإسراع والتسجيل. وتهدف هذه العملية إلى تطوير نظام التعليم في الجزائر وتزويد المعلمين بجميع الظروف المناسبة بناءً على التعلم عن بعد للطلاب. وسوف نتناول عبر موقع ثقفني طريقة تسجيلك في فضاء الأساتذة 2021م.

ما هو فضاء الأساتذة 2021م؟

تحركت وسائل البحث في جوجل عن كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة 2021م، حيث بدأت الجزائر في تطوير نظام التعليم في أوائل عام 2021م والذي طبقته وزارة التربية والتعليم لأنها تتجه إلى تطوير نظام تعليم إلكتروني حديث بعد تطبيق التعليم عن بعد. بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد وتتضمن هذه المنصة التعليمية معلومات الطالب وسجلات البيانات بما في ذلك المعدلات والتغيب وخدمات تدوين الملاحظات التي يقدمها المعلمون عبر المنصة الإلكترونية. وكذلك يتمكن الأساتذة أيضًا من سحب التقارير والوثائق وتقديمها إلكترونيًا.

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021م

يبحث الكثيرين من الأشخاص عن رابط ” ostad education gov dz” في فضاء الأساتذة 2021م عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث تم تدشين هذا الموقع الإلكتروني حتي يتثنى لجميع المعلمين التواصل مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم. وفي الايام القليلة القادمة يرغبون الأساتذة في مختلف ولايات الجزائر التسجيل في المنصة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد من قبل الوزارة. وإذا كنت ترغب في تسجيلك في فضاء الأساتذة 2021م فيتوجب عليك إتباع التالي:

أولا، استخراج شهادة العمل مدرج عليها رقم تعريفة الوظيفة من خلال نظام المعلومات الذي تنتمي إليه.

ثانياً، ختم وثيقة العمل من خلال مدير المؤسسة.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021م

وعند الانتهاء من إحضار المستندات السابقة يتوجب عليك التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية :