شروط التسجيل في الحج 1442 للسعوديين والمقيمين عبر رابط المسار الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة آليات الحج لهذا العام 1442 /2021 وذلك بالنسبة للسعوديين والوافدين الموجودين داخل المملكة (حجاج الداخل) فقط وسط تطبيق معايير وضوابط وقائية محكمة من أجل اجتياز جائحة كورونا بسلام، حيث سيبدأ التسجيل في الحج الداخلي عبر موقع المسار الإلكتروني من الساعة الواحدة مساء اليوم الأحد الموافق 3 ذو القعدة 1442 ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة، كما شددت الوزارة على كل الراغبين في أداء مناسك الحج الالتزام بالشروط وأوضحت أنه لا يوجد لأحد الأولوية في التسجيل بغير من تنطبق عليه تلك المعايير الوقائية، يذكر أن مناسك الحج داخلي فقط للعام الثاني على التوالي مع عدم فتح التسجيل لحجاج الخارج لحين زوال الجائحة بإذن الله.

يقتصر الحج على جميع الحجاج هذا العام من السعوديين والوافدين الموجودين داخل المملكة فقط بإجمالي عدد 60 ألف شخص.

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 عام.

لابد أن يكون الشخص تلقى لقاح كورونا أو مضت فترة 14 يوماً أو يكون محصن متعافياً من الإصابة.

خلو جميع المتقدمين من الأمراض المزمنة.

آليات وشروط التسجيل في الحج الداخلي 1442

وفي هذا الصدد ومع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية تستمر حملة الراجحي الخيرية في تقديم المساعدات كل عام منها التسجيل في حملات الحج المجانية لهذا العام أيضاً مع توفير الضوابط وآليات القبول لغير السعوديين من الوافدين الراغبين في أداء مناسك الحج، كما يمكن الاستعلام والاستفسار عن أي شيْ ومعرفة أسعار حملات الحج 1442 من خلال الرابط الموجود سابقاً لحملة الراجحي المجاني.

موسم الحج 1442هـ

صرحت وزارة الحج والعمرة أن على كل الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام التسجيل عبر بوابة المسار الإلكتروني وفق المواعيد المحددة بالآليات المذكورة أعلى المقال، كما لفتت الانتباه أنه سوف يبدأ الحجز وشراء الباقات بدءاً من يوم الجمعة الموافق 15 ذو القعدة.

يتم التسجيل عبر بوابة المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة.

حدد حجاج الداخل سوف يفتح لك النظام صفحة أخرى بها كافة التفاصيل التي تشمل تعبئة البيانات والمعلومات الشخصية.

ثم الحصول على تصريح حج وسداد الرسوم المقررة.

كيفية التسجيل في الحج 1442